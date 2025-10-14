ドジャースは13日（日本時間14日）に敵地・ミルウォーキーでブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)第1戦に臨む。試合を前に今年7月8日（日本時間9日）に行われたドジャース―ブルワーズの一戦で大谷翔平投手（31）の31歳初アーチとなる31号の本塁打の球をゲットしたショーン・ボスマンさんが大谷に「エール」を送った。（取材・柳原 直之）

プレーオフでは、いつもの席はありません。私たちはそのエリアの後ろの立ち見席になります。それでも、翔平のホームランを見られることを期待しています！

母は両方の野球ボールを持っています。というのも、母が私に野球を教えてくれて、野球の楽しさや愛情を分かち合ってくれたからです。私は母のことをとても愛しており、思い出の品は母に持たせてあげたいと思っています。

もしまた翔平のホームランボールを取ることができたら、とても嬉しいです。もちろん、私たちは地元チームのブルワーズを応援していますが、翔平が一番好きです！

翔平のプレーを見るのが大好きです。なぜなら、彼はとてもパワフルで才能にあふれているからです。日本の皆さん、私たちに彼を紹介してくれてありがとうございます！彼は常にゲームを尊重し、情熱と集中力をもってプレーします。本当に歴史上最高の選手です！彼がフィールドに立つたびに、メジャーリーグの記録を塗り替えたり、仲間たちの新たな基準を作ったりしているように見えます。私たちは彼のプレーを観られることをとても幸運に思っています。

母と一緒に試合を見ることは特別な時間です。母は私を大切に育て、野球を教えてくれました。今度は私が恩返しをして、母を翔平の試合に連れて行く番です。彼のおかげで私たちは絆を深め、好きな野球を一緒に楽しむことができます。

ボスマンさんは大谷がエンゼルスに所属していた2023年4月30日のブルワーズ戦でも本塁打球をゲットしている。