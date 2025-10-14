俳優・唐沢寿明（６２）がこのほど、今月１７日スタートのテレ東系主演ドラマ「コーチ」（金曜、後９・００）の記者会見に共演の倉科カナ（３７）、関口メンディー（３４）、犬飼貴丈（３１）、阿久津仁愛（２４）、木村多江（５４）と登壇した。

原作は元新聞記者でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏の同名小説で、夫人の俳優・山口智子とともに年内で「研音グループ」を離れると公式ＨＰで発表後の初のドラマは、若手刑事をコーチングする警視庁人事二課所属の職員で、さえないおじさんと呼ばれている向井を演じる。長髪を結び、ヒゲ姿で登場した唐沢は「普段はすごくかっこいいので、自分と全く似てないよね。さえないおじさんなので、それに徹しています」と正反対の役柄と言い笑わせた。

体が大きく尾行の失敗が多い、目黒北署の西条刑事演じる関口は「今まで尾行する人を見たことがないので、唐沢さんに現場でそれこそ、どうするかをコーチしてくださった」と尾行演技をコーチしてもらい感謝。唐沢は「それにしても目立ちまくって、絶対バレるよ」と大柄な関口を見て笑ったが「若い刑事たちの成長をぜひ、見てあげてください。本当に素晴らしい演技を皆さんしている。楽しみにしていてください」と若手出演者の演技の成長も見どころと語った。