「ツイステ」3DCGライブイベント映像、ディズニープラスで期間限定配信
ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で10月29日より独占配信される『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」に先駆けて、「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」がディズニープラスで配信されることになった。
【動画】ディズニー映画の映像使用！公開された『ツイステ』PV
この配信開始を目前に、幕張メッセ 幕張イベントホールにて10月11日より13日の3日間にわたり、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の3DCGライブイベント「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」が開催された。本イベントは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』キャラクターたち総勢22人が3DCGで登場し、彼らが織りなす世界観に没入できる3DCGライブイベント（ボイスキャストの登壇なし）。
この「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」が、10月24日午後4時〜11月7日午後11時59分の期間限定でディズニープラスにて独占配信される。
ディズニー作品に登場するヴィランズ＜悪役たち＞の魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなすダークファンタジーアニメーション、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。
アニメーションの原案であるヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やなが原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけ、ディズニーヴィランズという唯一無二のエッセンスと魔法士養成学校を舞台とした作り込まれた世界観が大きな話題となっている。アニメーション作品では、ハーツラビュル寮生が歌うエンディングテーマ「Obedience」を使用した本PVが先日解禁され、さらに期待が高まっている。
