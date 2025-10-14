ズバリ！そばを食べるならどれ？＜回答数 39,867票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第319回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ズバリ！そばを食べるならどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:ズバリ！そばを食べるならどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カレーそば
【材料】（4人分）
カレー お玉 3~4杯分
だし汁 800ml
<調味料>
酒 大さじ 3
みりん 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 3
カレー粉 大さじ 1~1.5
油揚げ 1枚
ネギ 2本
そば（蕎麦）(ゆで) 4玉
【作り方】
1、油揚げは熱湯をかけて油を抜き、食べやすい大きさに切る。ネギは小口から刻んで水に放ち、何回か水を変えながらアクを抜いて水気を絞る。
2、だし汁、＜調味料＞の材料を鍋に合わせて煮立たせ、そばを加え一煮立ちさせる。そばを取りだして温めた器に盛り分ける。
3、ミキサーにカレー、（2）のだし汁適量を入れて攪拌し、（2）の鍋に戻し入れる。油揚げを加え煮立ってきたら、盛り分けたそばにかけ、刻みネギをたっぷりのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
ネギは長さを15cmくらいに切り揃え、輪ゴムで中央を止めておくと、刻みやすいですよ！
残った根菜カレーを利用したレシピです。
(E・レシピ編集部)
