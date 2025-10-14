スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ズバリ！そばを食べるならどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:ズバリ！そばを食べるならどれ？

・「ズバリ！そばを食べるならどれ？」の結果は…


・1位 … ざる 63%
・2位 とろろ 18%
・3位 鴨南蛮 15%
・4位 カレー 5%

※小数点以下四捨五入

39,867票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

カレーそば


【材料】（4人分）

カレー お玉 3~4杯分
だし汁 800ml
<調味料>
  酒 大さじ 3
  みりん 大さじ 2
  しょうゆ 大さじ 3
  カレー粉 大さじ 1~1.5
油揚げ 1枚
ネギ 2本
そば（蕎麦）(ゆで) 4玉

【作り方】

1、油揚げは熱湯をかけて油を抜き、食べやすい大きさに切る。ネギは小口から刻んで水に放ち、何回か水を変えながらアクを抜いて水気を絞る。



2、だし汁、＜調味料＞の材料を鍋に合わせて煮立たせ、そばを加え一煮立ちさせる。そばを取りだして温めた器に盛り分ける。



3、ミキサーにカレー、（2）のだし汁適量を入れて攪拌し、（2）の鍋に戻し入れる。油揚げを加え煮立ってきたら、盛り分けたそばにかけ、刻みネギをたっぷりのせる。



【このレシピのポイント・コツ】

ネギは長さを15cmくらいに切り揃え、輪ゴムで中央を止めておくと、刻みやすいですよ！

残った根菜カレーを利用したレシピです。



(E・レシピ編集部)