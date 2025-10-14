モデルでタレントの益若つばさが１４日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。

１３日に４０歳の誕生日を迎えた益若は「３つ発表＆ご報告がありまーす！」と始めて「１．今日１０／１３誕生日を迎えましたー！４０歳になりました！！わーい！！念願の４０代！！魅力しかない！！益々歳を重ねていくのが楽しみです！！！」とつづった。

続けて「２．髪の毛変えました！昨日のギャルも今日の私も全部最近の自分です！笑『こんな４０代素敵だな、、、』と思う理想の髪型にしました 人間いくらでも変われるし楽しめるんだよ 大人になるとついつい周りを優先しがちで『自分らしく生きる！』と思ってても気づけば周りに足並み揃えがちですが、自分の人生。これからも好きな自分でい続けたいと思うし、みんなもそうであってほしいな。優しく、明るく前向きに柔らかく生きたいです！」としるして、ロングヘアーにイメチェンした姿を披露した。

最後に「３．益若つばさ、新しくブランドをローンチします！！名前は『ＭＥＮＤ』：めんどです！ユニセックスでルームやワンマイルウェア、ライフスタイルやスキンケアなど展開していきたいと思ってます！ブランドや発売時期については追々また詳しく発表しますが、ひとまずお先にみんなに報告したくて今日になりました！アカウントも本日から開設したのでお誕生日プレゼント代わりにフォロー拡散応援よろしくお願いしますー！こちらでーす！！＠ｍｅｎｄ．ｏｆｆｉｃｉａｌ」と発表して締めた。

この投稿には「永遠に憧れ」「ついに新しいステージ」「世界一綺麗な４０」「２０代にしか見えん」などの声が寄せられている。