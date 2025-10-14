日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が１３日、エスコンで行われた全体練習に参加し、１５日に開幕するＣＳ最終ステージ（Ｓ）のソフトバンク戦（みずほペイペイ）でシリーズ男になると誓った。

オリックスとのＣＳ第１Ｓでは１２日の第２戦で２点三塁打を放つなど、２年連続の最終Ｓ進出に貢献した。ソフトバンクに３連敗で敗退した昨季は、３試合で１３打数２安打１打点、打率１割５分４厘で第３戦では決勝点につながる失策を犯した。リベンジの思いは強く「（シリーズ男に）なれたらいい。みんな（再戦を）待っていたと思う。ここで勝ってこそ、去年の僕たちを超えられる。初戦がめっちゃ大事。気合が入ると思います」と言葉に力を込めた。

８年目の今季はリーグ２位の１４３安打、自己最多の６５打点をマーク。球宴第２戦でＭＶＰに輝くなど存在感を示し精神面の成長も実感しており「今年はずっと優勝争いをして、ヒリヒリする試合を経験した。攻めの気持ちを忘れず、思い切りいきたい」と自信をみなぎらせる。愛あるイジりで刺激してくれる新庄監督を、日本シリーズの舞台に連れて行く。（阿見 俊輔）