落ち着ける、安らぐ、何とも言えない不思議さ……。さまざまな言葉で表現される「赤ちゃんの頭の匂い」を再現した香水が、抽選販売となるほどの人気を博している。開発・販売を手がけるのは、神戸大学発のベンチャー企業「センツフェス」（兵庫県宝塚市）。同社代表は「赤ちゃんが匂いで母親や周りとコミュニケーションを取っている可能性を考え、研究開発を進めてきた」と話す。

匂いや味の感覚が専門 ただし研究対象は昆虫

センツフェスが今年６月に発売した香水「Poupon pure（プポンピュア）」（3300円）。フランス語で「生まれて間もない赤ちゃん」を意味する「プポン」と、英語の「ピュア」を合わせた言葉だ。

匂いには「みんなに好かれたいという本能」が…？

「なぜ赤ちゃんの頭はこんなにいい匂いがするんだろう、不思議だなあ、という思いや関心は、私が神戸大理学部生物学専攻の教授を務めていた頃からありました」

こう話すのは、センツフェスを2023年12月に創業した尾粼まみこ社長だ。尾粼社長は匂いや味といった感覚を専門とする理学博士。もともと研究対象は昆虫だったが、神戸大退職を２年後に控えた2018年に学術振興会に申請していた「赤ちゃんの頭の匂い」に関する研究が採択されたのを機に、人間を対象に取り組み始めたという。

「私は昆虫ではなく人間なので、人間の研究に手を着けないまま研究生活を終わるのは寂しいなと思って、欲が出たんですね（笑）。赤ちゃんの身になって考えれば、お父さんやお母さんをはじめ、みんなに好かれたいという生物学的本能があってもおかしくないはず。赤ちゃんの頭の匂いが言葉に代わるメッセージ、コミュニケーションツールとして使われているのではないか、と思いついて始めた研究でした。採択された年に特設された研究グループに加えてもらったのですが、周りは人間を対象として研究を続けてこられた方たちばかり。しかも言葉によらない“ノンバーバル”の社会的なコミュニケーションの研究などをされている文系の方が多かったところに、それまで敵・味方を見極めるアリのフェロモンを研究していた、私のようなものが入ったのです（苦笑）。でも全く分からないところから研究方法などの勉強ができたことは助かりました」

赤ちゃんは匂いでコミュニケーションを取っている？

2020年、新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、つけっぱなしにしていたテレビから「児童虐待」という言葉が聞こえてきたことも、本格的な研究を行う動機となった。

「新生児が被害にあったニュースではなかったんですが、そこから赤ちゃんのことをいろいろ考えたんです。この世に生まれてきて言葉が喋れない赤ちゃんは、匂いでコミュニケーションを取っているのだろうなということを、もう少し突き詰めて考えたいな、と。それにお父さんやお母さんは育児で疲れるんです。こども家庭庁ができたり、自治体も育児対策や子ども対策に力を入れたりしていますが、本当にしんどい時には動けない。もう何十年も前になりますが、私が母親だった頃を思い出してみると、電話をしようと思って電話機まで這いずって行くのもしんどかったんです。そんなときに手の届く範囲で助けになるものがあるといいな、と思ったんです。それが赤ちゃんの頭の匂いではないのかと」

2020年、神戸大を退職したことで、自由に使える時間が増えた。研究にとどまらず、事業化に移すための支援を受けようと、「国立研究開発法人科学技術振興機構」に申請し、研究・開発資金援助を受けられることになった。一時はコロナ禍で研究できなかったため、もともと設定されていた２年間を少し超える期間で成果をまとめ上げ、報告。赤ちゃんの頭の匂いがする製品を商品化するための基礎データが揃った。

化学式が書けなかったけど……

理系ではあるものの、生物学が専攻で、化学は専門外だった。

「同じ理系でもそれぞれ得手不得手があり、私はもともと化学式もよう書けない人だったんです（苦笑）。大学には研究生として残り、やっと京都工芸繊維大学の先生になったのは44歳のとき。たまたまアリのフェロモンを専門に研究する先生が、生物有機化学の教授になり、助教授（現・准教授）を募集していたので応募したところ、採用されたんです。化学の研究はもう初めてに近かったので、本気で勉強しないと、と必死に取り組みました。ただ、研究していたのは『アリが出すフェロモンに対し、相手のアリがどうやって受け取って応じているか』というテーマ。どちらかと言えば純粋な化学ではなかったのが良かったのかもしれません。アリとヒトを一緒にするのはどうかと言われるかもしれませんが、『頭の匂い』のアイデアを思いついてからも、アリでの研究の進め方や考え方などを、人間の赤ちゃんのコミュニケーションにどう活かしていけばいいかと考えて研究を続けました」

生物を学び、急ごしらえながら化学も学び、そして以前の研究グループで人文系の心理学などの考え方も少しずつ身に着けることができたことが、大いに役立ったという。

２つのブレークスルー

赤ちゃんの頭の匂いを再現するにあたっては、２つのブレークスルーがあった。ひとつは分析する機械による技術的なものだ。

「赤ちゃんはデリケートですから、どうやってストレスなく、やさしく頭の匂いを採取するかが課題でした。匂いを吸収するビーズを使って集め、分析することにしたのですが、それまで使われていた機械では、必要な匂いの成分と、そうでない不要な成分をうまく分けることができなかったんです。そこで米国発で元素分析や質量分析の装置を扱うLECOジャパンの分析器を用いることで、赤ちゃんの頭の匂いにどういう匂いの成分があるのかを一つ一つ知ることができました」

もう一つは倫理的なブレークスルーだ。アリなどと異なり、研究対象である生まれたばかりの新生児をおろそかに扱うことはできない。

「生物学時代の友人の伝手をたどり、浜松医科大の産婦人科に協力をお願いできることになりました。５組の新生児とそのママに協力してもらい、2019年にいちど論文を書きました。その後、さらに20組のデータをいただいて、現在その論文をまとめています。誕生直後から生後5日までの赤ちゃんの頭の上に20分間、ビーズを乗せて匂いを吸収させてもらうのですが、もし赤ちゃんがひどくぐずったりすれば、リラックスした状態の匂いでなくなってしまう。ですが、この時は20人の赤ちゃんすべてから良い状態で匂いを採取することができました」

こうして分析された“生まれたばかりの赤ちゃんの頭の匂い”は男の子、女の子に限らず同じ傾向の匂いで、その後の育成環境などによって、個性的に変化していくのだという。まだ起業前だった尾粼社長に代わり、浜松医大と神戸大が特許権を取得。その独占的実施許諾権を得て商品化したのが、プポンピュアだ。

たちまちのソールドアウト

プポンピュアは満を持して今年6月15日に発売された。センツフェスではECサイトを立ち上げたが、当初の売り上げは「1週間に1件程度の問い合わせがあるかどうかという感じ」に過ぎなかった。

だが一部で商品が報道されたことに加え、「匂いは口でいくら説明しても実際にかいでもらうほうが分かりやすい」と、企業展示会でサンプルを配布したことで風向きが一気に変わった。

「ECサイトで売れると私のメールにも通知が届く設定にしていたのですが、報道されたことなどで一気にメールアカウントがパンクするほどの売れ行きとなり、たちまちソールドアウトしました」

その後も生産が追い付かず、ECサイト上では抽選販売となっており、当落通知や顧客への対応を必死で行っている状況だ。少し時間がかかっても確実に入手できる方法として、クラウドファンディング実施。第1目標の30万円は初日で突破、最終的に9月下旬までに134万円超の支援を集め、成功裏に終わった。

頭の匂いは、「みんなに好かれたい」赤ちゃんの生物学的本能？

サンプルを配布した際のアンケートによると、プポンピュアを使用した者の多くが“好ましさ”を覚えたという。「リフレッシュするためにこの香水を使いたい」という人が多かったという結果も、同じアンケートで出た。

多くの企業も、この香りに注目している。

「関西の繊維会社からハンドタオルにこの匂いをつけてみようとのお話があり、10回洗濯しても匂いが消えないという試作品ができました。実際に何度か洗濯しても匂いが新たに立ち上がるようでした。これを使うことで、例えば、満員電車などで顔を拭くふりをしながら香りを嗅ぐことで、周囲からも違和感を持たれずにリフレッシュ、リラックスできる……といった使い勝手をイメージしています」

他の企業からもコラボレーションの打診があるといい、センツフェスでは香水販売に加え、協業による展開を見据えているという。とかくぎすぎすしがちな世の中、赤ちゃんの匂いがする香水や関連商品に救われる日が来るのかもしれない。

