◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）

前回６位の早大は２時間９分５０秒で国学院大と３８秒差の２位と躍進した。２０１１年大会で３位に入って以来、１４年ぶりに表彰台に立った。主将の山口智規（４年）が、２区（５・８キロ）で驚異の９人抜きで区間賞を獲得し、チームを勢いづけた。出場５度目の創価大が昨年の４位を上回り、過去最高の３位に。今年１月の箱根駅伝を制した青学大は７位にとどまった。

早大が復活の準優勝だ。国学院大に続く２位で、１４年ぶりの表彰台に立った花田勝彦監督（５４）は「先頭を経験することが目標だったので、近い走りができた。９０点くらい」と満足げ。主将の山口も「このチームは、一つになって戦えている」と胸を張った。

２区の山口が起爆剤となった。先頭と２３秒差の１０位でタスキを受けるとスピードを上げ１人、また１人と抜いた。ついにラスト１キロで先頭の駒大をとらえ、残り約６５０メートルで首位浮上。先頭で３区の鈴木琉胤（るい、１年）につないだ。９人抜きの２区区間賞。花田監督が就任した２２年６月以降、早大が学生３大駅伝で先頭を走るのも、区間賞獲得も初めてのことだった。

今年で最終学年を迎えた。これまで学生３大駅伝で主力として走り続けてきたが、３年時は出雲駅伝１区１２位、箱根駅伝２区１２位など不発続き。今年２、３月にオーストラリアで行った約２か月の武者修行で変わった。練習を共にした海外トップ選手らは、走ることを楽しみながら強化。競技への向き合い方が変わった。帰国後、指揮官に「すごく走るのが楽しくなった」と伝えた山口の顔つきは変わっていた。

主将としての役割も山口を強くした。「チームに対しての結果の責任感がかなりあります」。６月の日本学生対校選手権で１５００メートルと５０００メートルで２冠を達成。「今季を左右するレースになった」と７月の日本選手権１５００メートルでも２位と背中で見せた。また、チームを一つにすることを意識し、日替わりで学年リーダーを置いた。発言の機会を増やしたことで「お互いを知る。チームの交流が増えた」と同監督は指摘。「エースらしい主将らしい走りだった」と絶賛した。

優勝争いに絡み、自信をつけた早大。「もっと上を目指してやっていかないといけない」と山口は力を込めた。伝統のえんじ色のタスキは輝きを取り戻した。（手島 莉子）

◆山口 智規（やまぐち・とものり）２００３年４月１３日、千葉・銚子市生まれ。２２歳。福島・学法石川高から早大スポーツ科学部４年。自己ベストは５０００メートル１３分１６秒５６、１万メートル２７分５２秒３７。学生３大駅伝は１年時の全日本大学駅伝４区３位でデビュー。箱根駅伝は２年時に２区４位、３年時に２区１２位。１７２センチ、５７キロ。