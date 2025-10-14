◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日午前９時８分開始予定）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。

いよいよリーグ王者をかけた戦いがスタートする。ドジャースは西地区優勝を果たし、ポストシーズンはワイルドカードシリーズからの出場になったが、レッズを２連勝で破って好発進。地区シリーズでは東地区王者のフィリーズを３勝１敗で破って勝ち上がった。両リーグ最多９７勝を挙げた中地区王者のブルワーズは、地区シリーズで２連勝の後カブスに２連敗を喫したが、第５戦を３―１で制して勝ち上がった。

大谷はワイルドカードシリーズでの２試合は９打数３安打で２本塁打も放ったが、地区シリーズの４試合では１８打数１安打の打率５分６厘とブレーキ。１９打席で左腕との対戦が１６度あり「左打者にとっては思い通りにいかなかった」と振り返ったが、ロバーツ監督は「反省していることを願っている。打席での質をよくする必要がある」、「あのようなパフォーマンスではワールドシリーズは勝てない」と注文をつけていた。

昨季も地区シリーズでは２０打数４安打の打率２割。第２〜５戦の４試合では１５打数２安打の打率１割３分３厘と当たりが止まっていたが、リーグ優勝決定シリーズでは６戦中５試合で安打を放つなど、２２打数８安打の打率３割６分７厘で２本塁打を放つなど復調した。本塁打はワイルドカードシリーズ第１戦で２発を放ってから５試合連続で出ていないが、６戦ぶりのアーチにも期待がかかる。

ブルワーズの先発は本来は救援左腕のアシュビー。オープナーとしての起用が濃厚だ。大谷はこれまで３打席で対戦し、長打こそないが２打数２安打１四球と全打席で出塁している。

佐々木朗希投手（２３）の登板にも注目が集まる。地区シリーズでは第１戦で２点リードの９回を締めくくって日米通じて初セーブをつかむと、第２戦では１点差の９回２死一、三塁の大ピンチで登板して首位打者のターナーを二ゴロに打ち取って２試合連続のセーブ。第４戦では同点の８回から３イニング連続３者凡退という圧巻の投球を見せてチームをサヨナラ勝ちに導いた。ポストシーズンに入ってから守護神の座をつかみ取った剛腕は、救援転向後、マイナーを含めて８試合連続無失点。ドジャースとしては朗希がマウンドに上がる状況を作り出したいところだ。

あす１４日（同１５日）の第２戦は山本由伸投手（２７）が先発する。