10月14日（火）の「相席食堂」は、千鳥が“ちょっと待てぃ”ボタンを押す必要なし！？ 洗練された独自のテクニックで芸能界を渡り歩く芸能人が相席旅に出る「ロケテクニック相席」を放送する。

©ABCテレビ

三重県四日市市にやって来たのは、ずんの飯尾和樹。ロケの達人といっても過言ではない飯尾が、三重の経済を支える一大産業都市の四日市を散策する。

©ABCテレビ

街ブラで出会った美容院のオーナーに同行し、上京するスタッフの送別セレモニーにサプライズで参加。送別のプレゼントまで大盤振る舞い！ 商店街では元気なお父さんに誘われ、大衆酒場に入るとお客さんから大歓迎！ 四日市の名物、トンテキを味わい、満面の笑みを見せる。街角に佇む博物館では館長のユニークなコレクションを拝見し、四日市の文化にふれる。

©ABCテレビ

様々な人たちと相席し、誰も傷つけない笑いを散りばめながら愉快なロケを展開する飯尾。その手腕には千鳥も舌を巻く。

この日はほかにも、フリーアナウンサーの福沢朗が千葉県夷隅郡大多喜町で相席旅。いすみ鉄道や特産品のたけのこ、桃色にごり酒、粟又の滝に“ジャストミート”！

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。14日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。

©ABCテレビ