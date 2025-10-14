

1982（昭和57）年に発売され、大ヒットした「ヤッター！めん」。フタの裏にくじが付いている（筆者撮影）

原材料費は高騰、1個の利益はわずか数円、消費税導入で駄菓子屋は7割減。取引先の夜逃げで1500万円が吹き飛んだ――。

それでも年間約3500万個、ある駄菓子を作り続ける町工場がある。 東大阪市にあるジャック製菓だ。

関西大学を卒業し、マスコミ4社の内定を蹴って家業を継いだ3代目社長・中野幹さん（71歳）は、大手企業が「成長と多角化」を追う時代に、あえて借金ゼロ・駄菓子一筋を貫く。

なぜ、彼は「これしかようせん」と言い切るのか。不器用な経営哲学には、不確実な時代を生き抜くヒントがある。

1982（昭和57）年から売れ続ける「ヤッター！めん」

チャイナ服を着たおじさんが、ラーメン鉢から出現した100円玉にびっくり！ なんとも味のあるイラストがトレードマークの駄菓子、「ヤッター！めん」（以下、ヤッターめん）をご存じだろうか。

ラーメン鉢風の赤いプラスチック容器に、揚げた細麺が入った「ラーメン駄菓子」だ。ポリポリかじると、麺に染み込んだチキンスープがじんわり染み出て、うま味が広がっていく。子供の頃、中身を一気に口に放り込み、濃いうま味を満喫するのが好きだった。

しかも、フタの裏には「駄菓子と換えられる」金券くじつき！ 50円、100円など、「当たりが出るかもしれない」ワクワク感もお気に入りだった。



以前は完全密封で、フタに指をボスッと刺して開けるスタイルだったが、数年前から左上にめくり口がついた（筆者撮影）

年間約3500万個、利益は1個数円の現実

1982（昭和57）年からヤッターめんを発売するジャック製菓（以下、ジャック）は、東大阪市・永和の住宅街にある町工場だ。大きめの民家のような社屋は、元は農家だったそうで、木製のガラス窓や広い間口にその面影が感じられる。

ヤッターめんの製造工程はいたってシンプルだ。ラーメン店から仕入れる味付き麺を機械で砕き、型に充填してフタを圧着。裁断機でカットすれば完成する。

製造は毎日140個入りを1000箱、合計約14万個。年間約3500万個のヤッターめんが全国に送り出されている。しかし、その利益構造は厳しい。希望小売価格は15円で、実際の販売価格は10円〜20円。原材料費は1個2円だが、包装や流通費を考えると、手元に残る利益は数円。利益率は20%を大きく下回る。

今年71歳を迎えた社長の中野幹さんは、「昔に比べると原材料費がどんどん上がって減らしようがない。もういっぱいいっぱいですわ」と薄く笑う。

卸売先も代替わりした頃と比べると半減したそうで、「順風満帆」といえる経営状況ではない。それでもなぜ、続けているのか。



東大阪市・永和の住宅街にあるジャック製菓。社屋は、第2次世界大戦中に祖父が移り住んだ、農家だった建物を改築したもの（筆者撮影）

「チープな楽しさ」が子供たちを惹きつける

「駄菓子って、幼いときに一度は通る食文化でしょう。友達同士で寄り道して駄菓子を選ぶ時間、くじが当たるかもしれないワクワク感。ゲームもええけど、この『チープな楽しさ』を経験してから次にいくのがええんちゃうかな。無くなってしまうのは寂しいやん」

薄利多売の厳しい現実の中でも、彼を突き動かすのは、幼い頃の自分や、子供たちが駄菓子に抱く「ワクワク」への愛着だ。

小さな顧客から、「ファンレター」も届く。

「遠足のおやつ代、200円全部ヤッターめんに使ったよ」

「くじで100円の当たりが出て、またヤッターめんと交換したよ」

子供たちは、全国にまだ200軒以上は残るという駄菓子屋、スーパー、大型商業施設などでヤッターめんに出会っている。クリーニング店、銭湯、八百屋でサービス品として配布しているところもあるそうだ。



ある駄菓子屋に通う子供たちが、寄せ書きしてジャック製菓に送った色紙が大切に飾られていた（筆者撮影）

「やっぱり手紙はうれしいやんね。いつも手書きで返事を書いてます。色紙にキャラクターを描いて送ることもあるよ」

彼らの喜ぶ顔を想像するとやめられない。また、「ジャックさんとこの商品は間違いない」「あんたのとこの商品は何出しても間違いなく売れる」と、20年、30年取引を続けてくれている卸売先も裏切れない。

そこまでの信頼を得るジャックと中野さんは、どんな歴史を歩んできたのだろう。



朗らかな笑顔がトレードマークのジャック製菓社長 中野幹さん（筆者撮影）

マスコミ4社の内定を蹴った「家業」の重み

ジャックは大正10年頃、大阪・谷町に創業した企業だ。中野さんの祖父 利一（りいち）さんが兵庫・但馬から出てきて、おそらくおかき店として起業したという。その後、生野区で菓子問屋を営むが、第2次世界大戦の戦火を避けて現在の東大阪市永和に疎開。このとき、「ジャック製菓食品工業」と名乗った。「ジャック」とは、トランプの「11」からとった名前だ。利一さんはカラーテレビをいち早く購入するような「ハイカラで新しいもの好き」だったそうだ。



戦前、生野区で菓子問屋「菊水軒」を営んでいた時代の初荷（年はじめの出荷）の様子（写真提供：ジャック製菓）

その後、昭和20年代の終わり頃に、中野さんの父 進さんが2代目を継いだ。

工場では最盛期、50〜60人の職人たちが働いていた。中野さんは3人兄弟の長男で、「ボン」として大事にされたそうだ。ただ、工場がずっと稼働していたため、両親は忙しかった。

「基本ほったらかしで育ちました。工場に子供が入ることを父が嫌がったので、2人の弟と、いつも外で遊んでましたわ」

中野さんが小学生になった頃、ジャックは駄菓子屋に卸す駄菓子を作り出した。売れ筋は板ガム。カードをつけて、「何枚か集めてジャックに送れば、景品が当たる」仕組みを作っていた。景品用に、両親はプラモデルや電池付きのレーシングカーなど、最新鋭のおもちゃを買って家に置いていた。子供にとっては夢のような環境で、中野さんはこっそり遊んでいたが、しばしば見つかって怒られたという。



1960年代は板ガムにカードを付け、「集めれば景品が当たる」仕組みで販売していた（写真はイメージ）

成長後は関西大学に入学し、マスコミュニケーションと心理学を学ぶ。広告研究会にも入部。マスコミの仕事に憧れ、就職活動では広告代理店、印刷会社、新聞社などを受け、4社から内定を獲得する。けれど、それはあくまで「自分の気持ちを納得させるため」だった。

「両親は大学卒業まで一言も『継いでくれ』と言わなかったけどね、生まれ育った工場で、赤ん坊のときから遊んでくれた従業員が働く場所を知らん顔できへん。長男やからね。半分継ぐ気でいましたわ」

1975年、内定をすべて断って、「ジャックに入れてくれ」と父に頭を下げた。入社した当時の社員は約20人で、若い従業員は自分だけ。当然一番下っ端で、営業も製造も雑用も、全部回ってきた。

そこから、見様見真似でしゃかりきに働いて11年、1986年のある日、「ぼちぼち社長したら」という父の一言で社長になった。



中野さんが関西大学在学中、広告研究部の仲間と広告コンテストに応募した「子供向けリーバイス」を提案するポスター（筆者撮影）

1500万円損失でも倒産しなかった「申し送り」

社長就任3年後、ジャックに最大の危機が訪れる。1989年、消費税が導入されたのだ。「3％の消費税を払うと儲からない」とネガティブな噂が広まり、駄菓子屋が次々に廃業した。

それだけにとどまらず、消費税が5％、8％、10%と上がるたびに駄菓子屋は減少。経済産業省が2016年に行った調査（下記の表参照）によると、1991年と、消費税が8％に上がった2014年の「菓子小売業（製造販売でないもの）」事業所数を比べると、約80%が減少している。



（画像：「平成28年経済センサス-活動調査 産業別集計（卸売業,小売業）」より抜粋して引用）

継いだときには50〜60軒あった卸売先も、25〜26軒に。追い打ちをかけるように、1988年頃から3年連続、取引先のおもちゃ問屋が相次いで夜逃げする。未払金はそれぞれ500万〜600万円、合計1500万円以上。当時の年商から考えれば、あまりにも巨額な損失だ。

しかし、中野さんは動じなかった。

「駄菓子製造はお金を借りてまでする商売ちゃう。借りなあかんくなったら、すぐやめろ」

父から継いだときの、たった一つの「申し送り」が、事業の行く末を守り続けていたのだ。

「一銭も借金をしていなかったから、慰安旅行には行けなくなったけど、『堪えたなあ』くらいで済んだんよ」



2代目社長で中野さんの父 進さん（写真提供：ジャック製菓）

その頃から今まで、売り上げも大きくは下降せず、微弱・微減で推移できている。手を広げすぎずに小さく商売し、原材料の高騰は、卸売先に相談して値上げしてきた。だから、出荷量は減っても利益を確保できているのだ。

一方で、原材料費を最小限に抑えて品質を上げる努力も続けている。ヤッターめんの麺は、最初は麺業者から、形が不揃いの廃棄予定品を安く仕入れていた。そこから転々とし、現在はあるラーメン店から調達している。ただし、この店に決まってからも値上げは続いており、そのたび、卸値も5％ほど上げざるをえない。ヤッターめん発売当初からすると、3〜4倍の仕入れ値になっている。

ヤッターめんが「年中売れる救世主」に

ほかにも課題はあった。社長就任当初はチョコレートが主体だったため、溶けやすい夏、毎年売り上げが3〜4割減っていたのだ。そこで、ゼリーやわらび餅を開発したが、カビが発生し断念。高価な設備機械が無駄になってしまった。ジュースもやってみたが、重たいばかりで儲からない。

しかし、1982年に誕生したヤッターめんが徐々にヒット商品となり、年中売れる救世主となった。



ジャック製菓で製造・販売している『かんばんシールチョコ』とおまけのかんばんシール（筆者撮影）

食品表示基準の改正という新たな危機

今同社が直面している課題は、食品表示基準の改正だ。年々、食の安全基準が高まり、義務付けられる表示やバーコードが増えているのだ。これらは、納品時の140個入りの箱には入るが、小さな駄菓子1個ずつに入れるのは難しい。全部入れるとイラストのスペースがなくなり、「表示を売っている」みたいに見えてしまう。

打開策として、駄菓子屋には「箱に入れた状態」で商品を置かせてもらっているそうだ。けれど量販店向けの商品は、それが理由で取引を断られる可能性があり、絵を潰して1個ずつ表示している。

「すると駄菓子の面白みが半減するんです。やる気失いますわ。しゃあないって自分を納得させてるけど、売れゆきもよくない。国から商売やめろと言われているようなものや」



『うんちくんグミ』に食品表示とバーコードを入れたもの。それだけで、フタの半分以上のスペースが埋まってしまっている（筆者撮影）

中野さんの長男で、専務の優（すぐる）さんが業界を超えて顔を広げ、同世代とつながり情報収集・意見交換して解決策を探っている。

数十個をまとめた「袋入りヤッター！めん」も開発した。だが、この商品は取引先によって「仕入れてくれる、くれない」が別れているそうだ。悩みながらの試行錯誤は続いている。



優さんが新たに開発した、袋入りヤッターめん（筆者撮影）

「これしかようせん」が生む100年企業の強さ

近年はヤッターめんを筆頭に、約20種類の駄菓子を手掛けているジャック。売れ筋のヤッターめんのほか、スクラッチくじ付きラムネ菓子「サッカースクラッチ」も人気で、毎日生産している。



人気のラムネ菓子「サッカースクラッチ」。日本と海外のサッカーチームが戦い、勝てば「当たり」のスクラッチカード付き（筆者撮影）

駄菓子の中身は他メーカーから仕入れるだけでなく、自社製造も行っている。チョコやグミ、ウエハースのクリームサンドがこれに該当し、なかでもグミは、中野さんが3年をかけて研究し、独特の「もちもち食感」を実現した自信作だ。



バレンタインの時期向けに開発された、唇型の「チュッチュグミ」（筆者撮影）

しかし、これら多彩なラインナップのなかに、「大人向け」の商品はない。

「大人が懐かしいから買う、では商売にならへん。あくまで駄菓子は子供向けのもの、売れる量が全然ちゃいます。普通の菓子もやりません。うちはバカの1つ覚えみたいに駄菓子一筋。そこに関しては、どこにも引けをとらない自信がある」

だからこそ、厳しい状況のなかでも生き残ってこれた。二番煎じに走っても、結局失敗するだけだ、と。そして、困ったような笑顔でポツリと呟いた。

「というか、これしかようせんのです」

1個10円、利益率20％未満。数字だけ見れば、「成功」とは言いがたいビジネスだ。 しかし、1500万円の損失でも倒産しない財務体質を持つ企業がどれだけあるだろうか。

拡大、多角化、M&A――現代の成長戦略の真逆を行く「これしかようせん」経営。それは、ただ不器用なだけではない。選択と集中の究極形であり、不確実な時代を生き抜く“逆説の経営哲学”だ。

利益を生み続ける「くじ付き駄菓子」仕掛けの力

そして、ジャック製菓の駄菓子が子供を惹きつけ続けるのには、ほかにも理由がある。社長自らが描き続ける「ダサいい」イラストと、量販店が扱えない「くじ付き駄菓子」という、ユニークな仕掛けだ。

なぜこの仕掛けが30年以上も子供たちの心をつかみ、利益を生み続けてきたのか？ 後編ではそこにまつわる秘話と、生き残りをかけた、新たな挑戦に迫る。

パンダとブタの容器に入ったミンツ菓子「パンダだブ〜」（筆者撮影）

（笹間 聖子 ： フリーライター・編集者）