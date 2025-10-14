

ジャック製菓の中野幹社長（筆者撮影）

1個10円、利益率20％未満。数字だけ見れば「成功」とは言いがたいジャック製菓のビジネス。前編では、究極の選択と集中ともいえる「これしかようせん」経営で、消費税導入、少子化、問屋の夜逃げによる1500万円の損失など、数々の困難を切り抜けてきたこれまでについて聞いた。

後編では、社長の中野幹さん（71歳）自らが描き、同社を象徴する存在となった「ダサいい」イラスト秘話と、量販店が扱えない『くじ付き駄菓子』のwin-winなビジネスモデルを明かしていただく。

「きれいすぎるデザイン」は駄菓子に合わない

唇型の「チュッチュグミ」、うんち型の「うんちくんグミ」、イカがピースサインする容器に入った魚のすり身の珍味菓子「イカすぜ！」。

ジャック製菓の駄菓子の企画、ネーミング、デザインは、すべて社長である中野さんが手がけている。商品を入れる箱や商品のフタのイラストも自身で描いている。

正直、ちょっとレトロでダサい。けれど存在感があって、なんだか面白い。実はその路線、狙って作っているそうだ。

「いろんなお菓子が並んでいる中から、うちのを選んでもらわんといかん。だから、パッと手にとってくれるものでないと」



唇型の「チュッチュグミ」は、箱もインパクト大！ 駄菓子屋では、この箱に入れて陳列している（筆者撮影）

最も意識しているのは、子供が普段使っている言葉と、イラストのインパクトだ。例を上げれば、看板商品「ヤッター！めん」（以下、ヤッターめん）の名前の由来は、くじに当たった子供が、「ヤッター！ 当たった！」というからヤッターめん。フタに描いたチャイナ服の謎のキャラクターは、子供の頃に読んでいた漫画の記憶にヒントを得たものだ。



ヤッターめん。手書きの文字や焦る表情に親しみが湧く（筆者撮影）

イラストは、以前はインクや墨を使って全部手描きしていた。20年ほど前から「しんどなって」色付けだけデジタル作業に。それでも輪郭は手描きしてPCに読み込んでいる。

「駄菓子屋さんに置く駄菓子なので、きれいすぎるデザインは似合わん。チープさとダサさを出すためには、手描きでちょうどいいねん」

その言葉の裏には、たしかなブランド戦略がある。「あえて」チープで、「あえて」ダサく、子供が手に取りたくなる面白さを追求した結果なのだ。個性を際立たせるために、時代に逆行するデザインを意図的に選んでいる。それは同時に、駄菓子という文化が持つ、どこか懐かしく、温かい世界観を壊さないための、緻密な計算でもある。

この中野さんの発想と画力は、どこで培われたのだろう。



ネコとカエルの容器に入ったミント菓子「ニャンとかしてケロ」（筆者撮影）

漫画家に憧れた少年時代と広告研究会

小学生の頃は、漫画少年だった。『鉄人28号』『おそ松くん』に夢中で、将来の夢は漫画家。Gペンを買って原稿を描いたこともあるが、漫画家入門の本に「毎晩徹夜」と書いてあるのを見て、「これは無理や」と諦めた。



幼少期、家族5人で出かけた貴重な思い出の一枚。右が中野さん。『鉄人28号』が大好きな少年だった（写真：ジャック製菓）

さらに小6のとき、父に漫画を禁止されてしまう。兄弟三人でそれぞれが『少年マガジン』『少年サンデー』『少年キング』を買って回し読みしていたら、家中漫画だらけになってしまったからだ。

小学校卒業後は、漫画を買いも読みもしなくなり、そこから漫画と距離をとることになった。

ところがジャックに入社後すぐ、封印した漫画に近い仕事をすることに。外注していたある駄菓子のキャラクターイラストが「いま一つやな」と感じたのだ。けれど、描き直しには金も時間もかかってしまう。そこで、「もう俺が描くわ」と、自分から言い出したそうだ。

社長である父の進さんに見せると、「これでいこか」とすんなり決定。そこから、駄菓子のパッケージやフタ、おまけのシールなどのイラストが中野さんの仕事になった。



ものの5分で描いていただいたヤッターめんのキャラクター（筆者撮影）

多忙な中でイラストをパパッと描くと、どうしても、小学生の頃に夢中で描いていた漫画のキャラクターに似てしまう。それこそが、「ダサいい」ジャックの象徴的な存在になっていった。

また、自然な流れで、キャラクターの背景デザインやお菓子のネーミング、シールに入るキャッチコピーなども、中野さんの仕事になったという。

一体どうしてそんなことができたのか。



バラエティ豊かなジャックの駄菓子。企画、ネーミング、イラスト、デザインはすべて中野さんによるもの（筆者撮影）

前編でも触れた通り、中野さんは関西大学で、マスコミュニケーションと心理学を学んでいた。広告研究会にも入部し、その活動の一環で、商品ポスターのデザインやキャッチコピーを考えていたそうだ。「タバコ民族研究会」に頼まれ、ゼミメンバーで煙草に関する本を一冊編集した経験もある。

そのときは挿絵を担当したそうで、「簡単だが漫画風、版画風など全部タッチを変え、飽きられないように工夫したんやで」と楽しげに語ってくれた。

聞けば聞くほど、イラストもキャッチコピーもデザインも、うってつけの仕事だったのだ。ここからは筆者の推測だが、先代の進さんが家業を継いだ中野さんをおもんぱかって、あえてそういった仕事を中野さんに任せ、やりがいを生み出していたのではないだろうか。

「無理やりやらされてきただけや」と、うれしそうに笑う中野さんを見ていると、そんな気がしてならない。



「タバコ民族研究会」から依頼されて作成した煙草と民話の本「けむりばなし」に中野さんが描いた挿絵（筆者撮影）

駄菓子1種類につき70種以上の図柄を描く

中野さんはどのように企画、ネーミング、イラスト、デザインを組み立てていくのか。

スタートはまず、「こんなおまけをつけて、こんなキャラクターで、こんなお菓子をつくろう」という部分を、一気に考えるそうだ。そこがまとまると、ネーミングやキャッチコピーが浮かんでくる。あとは同時進行で、フタのイラストとデザイン、箱のイラストとデザインを作成するーー。ここまでに要する時間はたった2、3日。広告や漫画、文章が好きだったので、そんなに苦労は感じないというから驚く。

ただ唯一、キャラクターの背景デザインは苦手だそうだ。

「どんな柄がいいかいつも迷う。あまり複雑だとキャラが死んでしまうやろ。そんなに目立たず、なおかつおいしそうな、お菓子っぽい背景でいつも悩んでる。ベタすぎてもいかんし」



キャラクターの背景デザインは中野さんの苦手分野だそう。こちらは、鮮やかなストライプ柄に（筆者撮影）

予算の制約もある。目を引くような色使いにはしたいが、箱に色数を4色以上使うと、1色につきプラス1万円かかることも。そのため企画段階で、「どの部分にどれだけお金を回せるか」のコストも合わせて考えている。売れると判断した駄菓子は、できるだけフルカラーに。売れ行きがわからないものは、モノクロにすることもある。

そして、大変なのはここからだ。ジャック製菓の駄菓子には、購入につなげるための付加価値として、おまけのシールを入れる商品がいくつかある。同じシールばかりだと子供が飽きてしまうため、駄菓子を1種類つくるためには、最低でも70〜80種類の図柄が必要となる。「それぐらいあったら集める子も出てくるやろうから」と中野さん。

たとえば、世界の歴史人物をテーマにしたミンツ菓子「この人だ〜れ？」には、ジャンヌ・ダルクや武田信玄など「歴史人物」のイラストシールが入っている。裏側には40文字ほどで、その人物についての説明入りだ。

イラストは、歴史の本などから探してきてアレンジし、約2.5cm角のシールのスペースに収まるように描いた。背景も変えて、1から描き直しをしたそうだ。裏の説明は辞書を引き、主要なところだけひっぱり出したという。

それを70種類。ものすごい作業量だ。



ミンツ菓子「この人だ〜れ？」のおまけについている歴史人物シール（筆者撮影）

「ただのおまけだからこそ飽きられないようにしてる。できるだけ商品ごとにタッチも変えて描いてるね」

おまけは、シール以外の場合もある。手や足の上において、水につけたら柄がうつる「写し絵」には、花柄や動物、入れ墨風のハート柄などを描いている。

このような新商品を、以前は3カ月に1つ発売していたそうだ。



ミンツ菓子「パンダだブ〜！」は、バラエティ豊かなマンガシールのおまけ付き（筆者撮影）

アイデアの源は「一軒丸ごと」の書庫

「おまけは一番最後の工程だから急かされる。3日3晩寝ずに描いたこともあるなあ。僕さえ頑張れば、ちょっとでも早く商品ができるから。最初の10、20種は苦労せずにポンポンアイデアが出るけど、後になるほど困るねん」

当然だろう。アイデアは枯渇しないのだろうか。

そう聞くと、アイデアを得るための秘密の場所に案内してくれた。会社の2軒隣にある、一見、普通の家だ。だが、入ってみてびっくりした。キッチンにも本、階段にも本。とにかく本、本、本……。2階建ての家が一軒まるごと、書庫になっていたのだ。



（筆者撮影）



中野さんの書庫の一角。本棚に収まりきらない本が、あちこちに積まれている（筆者撮影）

「幼少期に父が用意してくれて、今は1階も2階も本で埋まってる。家も本が山積みや。昔から活字中毒で、ちょっとでも切れたらしんどい。いつもトイレと部屋に1冊ずつおいて、同時進行で読んでるねん」

好きなのは推理小説。それに加えておまけのネタ集めのために、実用書からSFまで、ありとあらゆる本を読んでいるそうだ。「中国のキャラクターを描こうと思ったら、中国の衣装の資料が必要」などと、本は無限に増えていく。

本以外からアイデアを拾うこともある。

「『かんばんシールチョコ』は、のぼり屋さんが『おでん』『お休み処』『SALE』などの看板やのれんを表に並べていたのを見て、すごいきれいやなって。結構目にするのにシールは売ってなかったから、『これやったら売れる』と思ってカタログだけもらって帰り、アレンジして描いていったんよ」



のれんや看板のシールがおまけに付いた「かんばんシールチョコ」（筆者撮影）

最近は新商品を出すことが少なくなり、今はリニューアル時だけ、40種ほど追加のおまけを描いているそうだ。

しかしこの仕事、中野さん引退後はどうするのだろう。専務を勤める長男の優（すぐる）さんに引き継ぐのかを確認してみたところ、「息子にはイラストやデザインは継がせない」ときっぱり。

「僕は経費節約になるからやっていたけど、本来よそに頼めばいい仕事やから。息子はデザイン学校は行ったけど、才能ないからね」

一見辛口なこの言葉の裏には、「大変な仕事を背負わせたくない」という親心が隠れていると感じた。

くじのない駄菓子へ、次世代の挑戦

その優さんは現在、新しい販路開拓に挑戦している。狙っているのは量販店だが、そこに立ちはだかるのが「くじ付き菓子」の問題だ。多くの量販店では、「当たりが出たら、その金額分の商品と交換する」という対応がNGなのだ。

ここで、古くから駄菓子屋で行われてきたくじ付き菓子のビジネスモデルについて、少し説明したい。この仕組みでは、店は損をしない。

看板商品のヤッターめんでいうと、「100個入り」の箱に140個が入っている。この40個分が、くじの「当たり分」としてあらかじめ店に無償で提供されている形だ。



くじ運の悪い筆者がなかなか出会えない当たりくじたち（筆者撮影）

当たりくじは、50円が2本、100円が2本、「もう1個おまけ」が10本。合計で400円分に相当する商品が最初から含まれている。だから店は、当たりが出てもその分の費用を負担する必要がない。

この工夫により、子供たちはくじを引くワクワク感を体験でき、店は損をすることなく売り上げを伸ばせるという、まさに「win-winの関係」が成り立っているのだ。



サッカースクラッチは、「100個入り」の箱に160個入っている。60個分がくじの「当たり分」（筆者撮影）

けれど今、そこに変化が迫られている。量販店では、くじの代わりにどんな付加価値つけるのか。くじのような要素を残しつつ、面白さを喚起する形態を模索している。

フタの裏に「超大吉」から「大凶」まで、6段階のおみくじが付いた「おみくじ ヤッター！めん」もその1つ。イラストも、おなじみのキャラクターが神主さんっぽい帽子をかぶり、おみくじを持っている。



おみくじ ヤッター！めん（筆者撮影）

さらにもう1つ、時代に合わせたチャレンジとして、少し時間ができたコロナ禍のタイミングから、SNSもスタートした。LINEとインスタアカウント、公式サイトも作成。不定期で、ジャックや駄菓子に関する情報を発信している。

また、駄菓子文化を守るための活動もしている。岡山の菓子問屋を中心に、駄菓子に関わる35社が協賛する「DAGASHIで世界を笑顔にする会」に入っており、日本全国、まれに海外でも開催される「駄菓子と触れ合うイベント」をときどき手伝っているそうだ。



LINEで販売しているヤッターめんのスタンプ（筆者撮影）

「これしかようせん」の先にあるもの

これまでにはなかった方向へ漕ぎ出しはじめたジャック。「これからのことは、若い人に任せている」と中野さんは何度も口にした。

「チープで子供が喜ぶお菓子であること。それだけ大事にしてくれたら、どんな方向に行ってもええ。とにかく面白い、ウケる商品つくってもらったらええねん」

ジャックの根幹にある、「子供たちにワクワクを届ける」という精神を、いかにして時代に合わせて変革させていくのか。大きな問いだ。

4代目がその答えを見つけ出すまで、中野さんの仕事はまだまだ終わらない。



他メーカーとのコラボやイベントから生まれた、中野さん秘蔵のヤッターめんグッズのコレクション（筆者撮影）

（笹間 聖子 ： フリーライター・編集者）