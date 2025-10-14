

ムーアスレッドの科創板への上場申請は3カ月弱という異例のスピードで承認された。写真は同社製のAIコンピューティングボード（ムーアスレッドのウェブサイトより）

AI（人工知能）半導体の開発を手がける中国のスタートアップ企業の摩爾線程智能科技（ムーアスレッド）が、中国本土の株式市場への上場を異例の早さで認められたことがわかった。

上海証券取引所の上場委員会は9月26日付の情報開示で、ムーアスレッドが申請した同取引所のハイテク企業向け新市場「科創板」でのIPO（新規株式公開）を審査会議で承認したと明らかにした。

ムーアスレッドの上場申請は6月30日に受理されたばかりで、わずか3カ月弱で審査を通過したことになる。

創業者はエヌビディア出身

IPOの目論見書によれば、同社は株式公開を通じて80億元（約1674億円）の調達を目指している。この資金を次世代のAI訓練・推論チップ、GPU（画像処理チップ）、AI向けSoC（システムオンチップ）などの研究開発に投じるとともに、運転資金の補強にも充てる予定だ。

ムーアスレッドは2020年10月、（AI半導体世界最大手の）エヌビディアで中国事業のトップを務めた経歴を持つ張建中CEO（最高経営責任者）が創業した。また、同社の張宇勃諐CTO（最高技術責任者）もエヌビディアの出身だ。

独自設計のAI半導体を2021年から4年連続でリリースしており、最新チップの「平湖（ピンフー）」は最先端のAI基盤モデルのトレーニングを高速化するFP8（8ビット浮動小数点）フォーマットに対応。それを搭載したAIコンピューティングボード「S5000」はすでに出荷が開始された。

ムーアスレッドは多額の先行投資を研究開発につぎ込むフェーズにあり、事業の黒字化は当面見込めそうにない。目論見書によれば、2024年の売上高が4億3200万元（約90億円）だったのに対し、一時損益の影響を除いた調整後純損益は15億700万元（約315億円）の赤字、営業キャッシュフローは14億3500万元（約300億円）のマイナスだった。



ムーアスレッドは多数のAI半導体を束ねる技術によりコンピューティング能力を高めている。写真は同社製のAIクラスター｢KUAE｣（ムーアスレッドのウェブサイトの動画より）

さらに、同社にとって大きなリスク要因と言えるのが（チップの安定生産を確保するための）サプライチェーンだ。AI半導体をめぐるアメリカ政府の対中制裁強化により、ムーアスレッドは台湾積体電路製造（TSMC）に代表される海外の半導体受託製造企業との取引を制限されたほか、HBM（広帯域メモリー）などの基幹部品の調達にも支障が生じている。

AIクラスター製品化で先行

TSMCなどの海外企業が持つ最先端のプロセス技術を利用できない状況下で、チップ単体でエヌビディアに比肩する性能のAI半導体を中国企業が開発するのは困難だ。そんななか、通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）は数百〜数万基のAI半導体を束ねた大規模AIクラスターの開発を進め、中国のAIコンピューティングのニーズに応えようとしている。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

実はムーアスレッドは、中国のAI半導体スタートアップの中でもAIクラスターをいち早く製品化した1社だ。1000基単位のAI半導体を束ねたAIクラスター「KUAE」を2023年12月にリリースし、1年後には1万基単位のクラスター構成に対応する強化版を追加した。

同社によれば、これらの製品はすでに（中国国内の）複数のデータセンターに納入され、AI基盤モデルの訓練や推論、複雑な科学技術計算などに活用されているという。

（財新記者：劉沛林）

※中国語原文の配信は9月26日

※本記事は原文を要約し、日本の読者向けに適宜補足したものです。

（財新編集部）