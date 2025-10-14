カードも小銭もすっきり収納！【ディーオーディー】のコンパクト財布でアクティブな日常をスマートに Amazonで販売中！
アウトドアでも街でも映える！【ディーオーディー】の軽量ウォレットで身軽なスタイルを楽しめる Amazonで販売中！
お札収納が1ヶ所、カード収納が4ヶ所。カード収納には各3枚ずつ、最大12枚のカードを収納できる。外側には小銭入れに最適なファスナーポケット。中のループに鍵を付けることも可能。210Dナイロンの生地に超高分子ポリエチレン（UHMPWE）の糸を織り込み、リップストップグリッドになっていいる。軽量で耐久性に優れ、摩耗や引き裂きにも強いため、アウトドアシーンに最適。
210Dナイロンと超高分子ポリエチレンを組み合わせたリップストップ生地を使用。軽量かつ耐久性に優れ、アウトドアに最適な財布となっている。
サイズは約W7×D1.5×H10cm、重量は約85gと非常にコンパクト。ショルダーストラップ付きで首から下げても使いやすい仕様だ。
お札入れ1か所、カード収納4か所、小銭入れ1か所を備え、整理しやすい構造。最大12枚のカードを収納でき、日常使いにも便利になっている。
外側にはファスナーポケットを配置し、小銭や鍵を安心して収納可能。開閉部はホック仕様で、使いやすさと静音性を兼ね備えている。
