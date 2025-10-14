◇第37回出雲駅伝(13日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前 6 区間:45.1キロ)

國學院大學が大会連覇を達成。4区で区間新記録の活躍を見せた辻原輝選手が仲間への思いを語りました。

3区で野中恒亨選手が留学生ランナーの集団で、激走をみせ順位を上げると、その勢いを加速させるように辻原選手が区間新記録でトップに浮上。

区間賞のインタビューに応じた辻原選手は「今年のチームも、僕も前評判が低かったと思う。僕自身もずっとうまく行かなくて、今日万博最終日にかけて『辻原輝パビリオン』にしようかなと思って絶対区間新記録を出す気持ちで走った」と万博最終日にかけてユニークなコメントも飛び出します。

「残り2区間は僕より強い4年生2人で、まだまだ強い選手がいっぱい残っているので絶対に2連覇取りに行きたい」と話したその言葉通り3年生コンビが作った勢いそのまま、5区・6区の4年生たちがリードを守り切り、國學院大學は2連覇を達成しました。

インタビュアーが取材を終えようとすると「あ、最後に・・・」と引き留めた辻原選手。「野中がすごい走りをして勇気をもらった。野中が記録を出したようなもの」と仲間への思いを語りました。