　牝馬２冠に向けて順調に調整を進めるカムニャック

　「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

　牝馬３冠レースの最終戦。最有力候補となるのがオークス馬のカムニャックだ。前哨戦のローズＳでは他馬と接触しながらも強さを見せつけて完勝し、フローラＳから３連勝を達成。ひと夏越して心も体も成長しており、調整も順調に進んでいる。さらにデータ班からの推奨馬もカムニャック。牝馬２冠制覇に死角はない。

　▼傾向（過去１０年）

　３歳牝馬ラスト１冠。京都競馬場の改修工事に伴い、２１＆２２年は阪神芝２０００メートルで実施。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈５・０・１・４〉

　２番人気〈０・３・２・５〉

　３番人気〈３・１・２・４〉

　４番人気〈２・２・０・６〉

　５番人気〈０・３・１・６〉

　勝ち馬は全て４番人気以内で、連対馬１９頭が５番人気以内と平穏傾向。

　▼ステップ　　　　　

　オークス〈６・１・３・１６〉

　　紫苑Ｓ〈３・４・０・２６〉

　　※ＯＰ特別時代含む

　ローズＳ〈１・３・５・４７〉

　勝ち馬全頭がトライアル経由かオークスからの直行だが、そのなかでローズＳ組は劣勢。

　▼前走着順　　　　　

　　１　着〈６・３・５・３９〉

　　２　着〈３・０・２・１８〉

　　３　着〈１・４・１・１５〉

　　４　着〈０・１・１・９〉

　勝ち馬全頭が３着以内で、負けても勝ち馬から０秒４差以内だった。

　▼前走人気　　　　　

　１番人気〈６・３・３・２２〉

　２番人気〈３・２・２・１６〉

　３番人気〈１・１・１・１２〉

　４番人気〈０・１・２・１８〉

　勝ち馬全頭が３番人気以内だった。

　▼所属　　　　　　　

　　栗　東〈７・６・８・８２〉

　　美　浦〈３・４・２・５９〉

　栗東所属馬が優勢。

　▼キャリア　　　　　

　勝ち馬８頭が４〜６戦。

　▼実績　　　　　　　

　勝ち馬９頭が重賞ウイナーだった。

　▼決め手　　　　　　

　勝ち馬９頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。また、同７頭がメンバー３位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全ての項目をクリアした馬はゼロ。減点１はオークス馬のカムニャックだけだった。現在重賞３連勝中。２つ目のＧ１タイトル獲得へ視界は良好だ。（記録室）