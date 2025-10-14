【秋華賞】カムニャック 死角なし 重賞３連勝中！牝馬２冠へ視界良好 データも主役 唯一の減点１
「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）
牝馬３冠レースの最終戦。最有力候補となるのがオークス馬のカムニャックだ。前哨戦のローズＳでは他馬と接触しながらも強さを見せつけて完勝し、フローラＳから３連勝を達成。ひと夏越して心も体も成長しており、調整も順調に進んでいる。さらにデータ班からの推奨馬もカムニャック。牝馬２冠制覇に死角はない。
▼傾向（過去１０年）
３歳牝馬ラスト１冠。京都競馬場の改修工事に伴い、２１＆２２年は阪神芝２０００メートルで実施。
▼人気
１番人気〈５・０・１・４〉
２番人気〈０・３・２・５〉
３番人気〈３・１・２・４〉
４番人気〈２・２・０・６〉
５番人気〈０・３・１・６〉
勝ち馬は全て４番人気以内で、連対馬１９頭が５番人気以内と平穏傾向。
▼ステップ
オークス〈６・１・３・１６〉
紫苑Ｓ〈３・４・０・２６〉
※ＯＰ特別時代含む
ローズＳ〈１・３・５・４７〉
勝ち馬全頭がトライアル経由かオークスからの直行だが、そのなかでローズＳ組は劣勢。
▼前走着順
１ 着〈６・３・５・３９〉
２ 着〈３・０・２・１８〉
３ 着〈１・４・１・１５〉
４ 着〈０・１・１・９〉
勝ち馬全頭が３着以内で、負けても勝ち馬から０秒４差以内だった。
▼前走人気
１番人気〈６・３・３・２２〉
２番人気〈３・２・２・１６〉
３番人気〈１・１・１・１２〉
４番人気〈０・１・２・１８〉
勝ち馬全頭が３番人気以内だった。
▼所属
栗 東〈７・６・８・８２〉
美 浦〈３・４・２・５９〉
栗東所属馬が優勢。
▼キャリア
勝ち馬８頭が４〜６戦。
▼実績
勝ち馬９頭が重賞ウイナーだった。
▼決め手
勝ち馬９頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。また、同７頭がメンバー３位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 全ての項目をクリアした馬はゼロ。減点１はオークス馬のカムニャックだけだった。現在重賞３連勝中。２つ目のＧ１タイトル獲得へ視界は良好だ。（記録室）