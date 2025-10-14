「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

牝馬３冠レースの最終戦。最有力候補となるのがオークス馬のカムニャックだ。前哨戦のローズＳでは他馬と接触しながらも強さを見せつけて完勝し、フローラＳから３連勝を達成。ひと夏越して心も体も成長しており、調整も順調に進んでいる。さらにデータ班からの推奨馬もカムニャック。牝馬２冠制覇に死角はない。

▼傾向（過去１０年）

３歳牝馬ラスト１冠。京都競馬場の改修工事に伴い、２１＆２２年は阪神芝２０００メートルで実施。

▼人気

１番人気〈５・０・１・４〉

２番人気〈０・３・２・５〉

３番人気〈３・１・２・４〉

４番人気〈２・２・０・６〉

５番人気〈０・３・１・６〉

勝ち馬は全て４番人気以内で、連対馬１９頭が５番人気以内と平穏傾向。

▼ステップ

オークス〈６・１・３・１６〉

紫苑Ｓ〈３・４・０・２６〉

※ＯＰ特別時代含む

ローズＳ〈１・３・５・４７〉

勝ち馬全頭がトライアル経由かオークスからの直行だが、そのなかでローズＳ組は劣勢。

▼前走着順

１ 着〈６・３・５・３９〉

２ 着〈３・０・２・１８〉

３ 着〈１・４・１・１５〉

４ 着〈０・１・１・９〉

勝ち馬全頭が３着以内で、負けても勝ち馬から０秒４差以内だった。

▼前走人気

１番人気〈６・３・３・２２〉

２番人気〈３・２・２・１６〉

３番人気〈１・１・１・１２〉

４番人気〈０・１・２・１８〉

勝ち馬全頭が３番人気以内だった。

▼所属

栗 東〈７・６・８・８２〉

美 浦〈３・４・２・５９〉

栗東所属馬が優勢。

▼キャリア

勝ち馬８頭が４〜６戦。

▼実績

勝ち馬９頭が重賞ウイナーだった。

▼決め手

勝ち馬９頭が前走の４角を５番手以降で通過していた。また、同７頭がメンバー３位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 全ての項目をクリアした馬はゼロ。減点１はオークス馬のカムニャックだけだった。現在重賞３連勝中。２つ目のＧ１タイトル獲得へ視界は良好だ。（記録室）