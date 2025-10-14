¡Ú½©²Ú¾Þ¡Û»ç±ñS¤Ç3Ãå¹¥Áö¡¡¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡¢¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î½ÖÈ¯ÎÏ
¡¡²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é5¹àÌÜ¡¢³Æ20ÅÀËþÅÀ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤òÆ³¤½Ð¤¹¡ÖG1¥Ç¡¼¥¿²¦¡×¡£ÌÆÇÏ3´§ºÇ½ªÀï¡ÖÂè30²ó½©²Ú¾Þ¡×¡Ê19Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ç¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¤À¡£ºòÇ¯¤ÎÅöÍó¤ÏÍ¥¾¡ÇÏ¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ë¡ý¤ÇÅªÃæ¡£º£Ç¯¤â¿®ÍêÅÙÈ´·²¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤Ë¾è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Û
¡¡¥ª¡¼¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÄ¾¹ÔÁÈ¤¬¡Ú6¡¦1¡¦3¡¦16¡Û¡¢¾¡Î¨23¡¦1¡ó¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£16¡¢17Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤«¤éÄ¾¹Ô¤·¤¿ÇÏ¤¬ÉÔºß¤Ç¡¢¤½¤Î2²ó¤ò½ü¤¤¤¿8²óÃæ6²ó¤ÇÆ±ÁÈ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î20ÅÀ¤ò¿ÊÄè¤À¡£¼¡ÅÀ¤Ï3¾¡¤òµó¤²¤ë»ç±ñSÁÈ¤Ç¡¢Á°½Ò¤Î16¡¢17Ç¯¤Ë¥ô¥£¥Ö¥í¥¹¡¢¥Ç¥£¥¢¥É¥é¤¬¾¡Íø¡£¤³¤ì¤ò15ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£ÃæµþµÇ°V¤«¤éÄ©¤à¥Þ¥Ô¥å¡¼¥¹¤Ï²áµî¤ËÎã¤¬¤Ê¤¯10ÅÀ¡£µ÷Î¥±äÄ¹¤ÇÄ©¤à¥í¡¼¥ºSÁÈ¤ÏºÇÂ¿56Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«1¾¡¤Ç5ÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ï0ÅÀ¡£
¡Úµ÷Î¥¼ÂÀÓ¡Û
¡¡¾¡¤ÁÇÏ10Æ¬Ãæ8Æ¬¤Ë¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ç¤ÎV¼ÂÀÓ¡£Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿19Ç¯¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¢21Ç¯¥¢¥«¥¤¥È¥ê¥Î¥à¥¹¥á¤ÏÅìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç3¡¢2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µþÅÔÆâ²ó¤ê¤Ç¤«¤Ê¤ê¥¿¥Õ¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ëÇ¯¤â¤¢¤ë½©²Ú¾Þ¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ç¤Î¾¡¤Á°È¤«¡¢Æ±¾ò·ï¤Ç¤Î½Å¾Þ3Ãå°ÊÆâ¤¬¤¢¤ì¤ÐËþÅÀ20ÅÀ¡£ÇÏ·ô·÷Æâ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð10ÅÀ¡£½ÐÁöÎò¤¬¤¢¤ì¤Ð5ÅÀ¡£Ì¤·Ð¸³¤Ï0ÅÀ¤È¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚÁ°ÁöÃå½ç¡Û
¡¡²´ÇÏ¤è¤êÌÆÇÏ¤ÎÊý¤¬Ä´»Ò¤òÊø¤¹¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢½©²Ú¾Þ¤â¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£Á°Áö1ÃåÇÏ¤¬¡Ú6¡¦3¡¦5¡¦39¡Û¡¢Æ±2ÃåÇÏ¤¬¡Ú3¡¦0¡¦2¡¦18¡Û¤Ç·×9¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹¥Ä´ÇÏ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÈÖ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Î¨10¡ó°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î2ÁÈ¤òËþÅÀ20ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£Æ±3ÃåÇÏ¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹3Ãå¤«¤éÄ©¤ó¤À¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ú1¡¦4¡¦1¡¦15¡Û¤Ç15ÅÀ¡£Á°Áö4¡¢5ÃåÇÏ¤Ï¿É¤¦¤¸¤ÆÏ¢ÂÐ¤¬¤¢¤ê10ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£Á°Áö6Ãå°Ê²¼¤«¤éÏ¢ÂÐ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿ÇÏ¤Ï¤ª¤é¤º0ÅÀ¤È¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¥¥ã¥ê¥¢¡Û
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë6Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÏ¤¬¡Ú4¡¦5¡¦4¡¦26¡Û¤Ç¾¡Íø¿ô¥È¥Ã¥×¡¢Ï¢ÂÐÎ¨23¡¦1¡ó¤â¼ó°Ì¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¾Þ¶â¤ò½Å¤Í¡¢½Õ¤ÎÀï¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤³¤¬7ÀïÌÜ¡£ÇÏ¤Î¾ÃÌ×¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤àºÇ¤â¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤¬20ÅÀ¡£¼¡ÅÀ¤ÏÆ±5Àï¤Î¡Ú3¡¦1¡¦1¡¦21¡Û¤Ç15ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£½ÐÁö¿ô¤Ï9Æ¬¤È¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÇ¼Á¤À¤±¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢4ÀïÇÏ¤â2Ï¢ÂÐ¡£10ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¥ã¥ê¥¢7Àï°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¬¥¯¥Ã¤ÈÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤ë¡£·×80Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¤Æ¤ï¤º¤«1¾¡¤Ê¤é5ÅÀ¤·¤«Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±3ÀïÇÏ¤Ï¡Ú0¡¦0¡¦0¡¦2¡Û¤Ç0ÅÀ¡£
¡ÚµÓ¼Á¡Û
¡¡Á°ÍÍø¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ëµþÅÔÆâ²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤À¤¬¡¢½©²Ú¾Þ¤Ïº¹¤·ÇÏ¤¬Í¥Àª¤ÇÀÚ¤ìÌ£¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¾å¤¬¤ê3F¤ò½ç°ÌÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È
¡¡1°Ì¡Ú3¡¦4¡¦3¡¦1¡Û
¡¡2°Ì¡Ú4¡¦2¡¦0¡¦7¡Û
¡¡3°Ì¡Ú1¡¦1¡¦3¡¦5¡Û
¡¡4°Ì°Ê²¼¤ÏÂç¤¤¯À®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾å¤¬¤ê3F1°Ì¤ò3²ó°Ê¾å¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÇÏ¤ÏËþÅÀ20ÅÀ¡£2²ó¤Ï15ÅÀ¡£1²ó¤Ï10ÅÀ¡£µÏ¿¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤ÇÏ¤Ï0ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£
¡Ú·ëÏÀ¡Û
¡¡½ÐÁö¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬¹â¤¯¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁ°É¾È½ÄÌ¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿ºÎÅÀ¤â·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Î85ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¤À¡£ÍÎÏ¥¹¥Æ¥Ã¥×»ç±ñS¤Ç3Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¡¢½Å¾Þµé¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê3F¤ò3ÅÙ·×»þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤¦¤Á2²ó¤ò¡Ö4³Ñ2ÈÖ¼ê°ÊÆâ¡×¤«¤éÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¿Ê¤á¤Ð¡¢¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤ò·«¤ê½Ð¤»¤ë¡£ÇÏÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤âÃø¤·¤¯¡¢¥é¥¹¥È1´§¤òÁÀ¤¨¤ë¹¥ÁÇºà¤À¡£¡Ê¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¡Ë