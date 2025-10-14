¥Æ¥ìÄ«¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë12Âç²ñÏ¢Â³¤Î¾¾²¬½¤Â¤»á¡õ½é¤Î¥Ò¥í¥ÉÊâÈþ¡¡±þ±ç²Î¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¥ß¥»¥¹
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï14Æü¡¢ÍèÇ¯2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î¾¾²¬½¤Â¤»á¡Ê57¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾²¬»á¤Ï2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤«¤é22Ç¯¡¢12Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÂçÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎËÜµ¤¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î»ÈÌ¿¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï½é¤Î¸ÞÎØ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ò¥í¥ÉÊâÈþ¡Ê33¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÖÅß¤Î¶õµ¤¤ÎÎä¤¿¤µ¤È¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¡£¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤ÎÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò³§¤µ¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾¾²¬»á¤È¤È¤â¤ËÂç²ñ¤ÎÇ®µ¤¤ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£Âç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬¤É¤¦¤«Áª¼êÊý¤Î¸µ¤Ø¾¯¤·¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¹ß¤êÃí¤°¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¢§¾¾²¬½¤Â¤»á¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2026¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤«¤éÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÁª¼ê¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎËÜµ¤¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¤É¤ì¤À¤±¼õ¤±»ß¤á¡¢¤É¤ì¤À¤±¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤³¤ËËÍ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ´ÎÏ¤Î»Ñ¤ò¡¢ËÍ¼«¿È¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¡¢ÅÁ¤¨È´¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿°ÕÌ£¤ò¹ï¤à¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢ÆüËÜÃæ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¢§¥Ò¥í¥ÉÊâÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¡Á°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÀ¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¤¢¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Åß¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£1998Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿»þ¤Ï¡¢Åö»þ¾®³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é¶â¥á¥À¥ë¤Î½Ö´Ö¤Î´¿À¼¤È´¶Æ°¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£Âç²ñ¤âÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÆÏ¤¯´¿À¼¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯µ±¤«¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ªÅß¤Î¶õµ¤¤ÎÎä¤¿¤µ¤È¡¢´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¡£¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤ÎÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò³§¤µ¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¡¡¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï2024Ç¯²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤òºî¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç2026Ç¯Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢Ç®¡¢ÇØ·Ê¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬¤É¤¦¤«Áª¼êÊý¤Î¸µ¤Ø¾¯¤·¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¹ß¤êÃí¤°¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£