待望の勝利だった。９月６日の阪神１Ｒを勝ったエブリデイ（牡２歳、栗東・北出）。「おじいちゃんの馬で勝つことが、夢のひとつだったので」。口取りで涙をぬぐった高杉吏麒騎手（２０）、栗東・藤岡＝は、祖父・田代輝秋さんと抱き合って喜びを分かち合った。

かつて、伊藤雄二厩舎の厩務員としてハードバージを７７年皐月賞馬に導いた田代さん。定年退職後は、いわゆるヘルパーと呼ばれる補充員として厩舎に従事している。若い助手たちと一緒に馬にまたがる姿は７１歳とは思えない。「親父が厩務員だったので阪神競馬場で育った。代々馬の家系。男兄弟５人はみんなトレセン。ハードバージの時は厩務員だったけど“馬に乗りたい”って思ってね。そのあと助手として攻め専を２５年、馬持ちを２５年。伊藤雄二先生からいろいろと教えてもらったことが基本」。うま年生まれの職人は馬ひと筋でその道を歩んできた。

孫の才能を早くから見抜いていた。「（高杉）吏麒は幼稚園の時から線が細かった。馬の仕事が合っているだろうし、楽しいかなと思って」。幼少期からバランス感覚を養わせ、「早くからバランスボールに乗せて、小学校の時にはその上でステッキを持たせた」と懐かしそうに振り返る。

木馬を使って、騎手のアクションを体に染みこませた。「ステッキはなるべく逆鞭（さかむち）で。その方が追いやすい。リズムが取りやすいし、それを小学生から教えてね。競馬を見てくれたら分かるけど、吏麒はステッキの持ち替えが早い。教えたらすぐにマスターして、センスがいいなと思った」。多くの名手を見てきた大ベテランだから分かる。騎手に求められるバランス感覚とセンスに光るものを感じた。

英才教育ですね−。こう聞くと、首を横に振った。「そこまででもない。必要なこと、考え方など基本的なことを伝えたぐらい。性格もジョッキー向きで根性の塊。“馬乗りをやめたい”と聞いたこともない。あとは本人の努力。自分で考えながらやっていくしかない」とうなずく。

田代さんと高杉のコンビが初めて実現したのは、昨年１１月２日の福島２Ｒ（ラピッドグロウス）。高杉にとってデビュー７カ月目だった。「おじいちゃんが担当する馬に乗りたかったので、すごくうれししかったです」と高杉。半馬身差の２着に敗れ、田代さんは「１枠１番で前が邪魔になって…。勝てたらいいかなと思ったけど、なかなかうまくはいかないね」と振り返る。三度目の正直となったエブリデイのＶに、「吏麒は泣いてたな。おれはウルッとくる手前。うまいこと乗ってくれた」と孫の祖父孝行を喜ぶ。

高杉にとって、田代さんはどんな存在なのか。「お父さんみたいな感じです。騎手になったのも、おじいちゃんの影響。一緒に勝ったので、あとはケガのないようにしてほしいです」と気遣う。高杉は９月２７日に阪神でＪＲＡ通算１００勝を達成。田代さんは「乗り役になってから、俺は何も言わない。“ケガせんように、頑張りや”って。それだけ。おれの元気なうちに乗って勝ってほしいな、と思っていたから、もう満足。吏麒は地方競馬もあって忙しいから。正月には一緒にお祝いできるかな」と感慨深そうに優しい表情を見せた。

大舞台でも２人の笑顔が見たい。孫と祖父のドラマはこの先も続く−。（デイリースポーツ・井上達也）