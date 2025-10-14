ホークスは2025年のレギュラーシーズンでリーグ優勝を飾ることができました。今年はこれまでと少し違った充実感もあります。正直、シーズンの最初はこんなに打席に立っているとは想像もしていませんでした。

最初は代打一本からスタートしましたが、4番でも起用してもらうなど、さまざまな役割をやらせてもらいました。小久保監督から「準備のたまもの」「準備しているからこそいい結果が出ている」と言ってもらえたことは凄くうれしかったですね。

自分としては昨季を乗り越えられたことが一番大きいと思っています。思うように結果を出せず、本当にチームに自分が必要なのだろうかと悩みました。もともと浮き沈みの激しい性格でもあり、そういったことを考えて落ち込んでいる様子をチームメートに感じさせてしまったかもしれません。

今年は自分なりに気をつけて、そういった気持ちの浮き沈みがないように過ごすことができたと思っています。以前にもコラムで触れましたが野球選手としての成長だけではなく、人間的な成長も目指していきたいと思っています。

どうしても年齢を重ねると注意してくれる人が少なくなってきます。常に自分の行動が間違っていないかを意識するようには心がけています。まだまだ反省するところもありますが、少しは成長できているのかなとも思います。

多くの出場機会をいただいたことで、いろいろなことを学び、感じることができたシーズンでした。来月で36歳になりますが、うまくやっていけばもっと数字もいいものが出せるのではないかという手応えもつかめました。確かに若い頃と比べると良い状態が疲労で続かないこともありますが、それでも良い時の状態は感覚的に大差がありません。バッティングの技術の面でも、まだまだ上を目指せるものがあると感じることができました。

今週からCSファイナルステージが始まります。短期決戦なので正直どう転ぶかは分かりませんが、だからこそ準備をしっかりして臨むことが大事なのかなと思っています。経験上、思い切っていけている時に良い結果も出ています。シーズンのように数字が残るわけではありません。どんな形でも勝ちにつながる打撃ができるように思い切っていければと考えています。 （福岡ソフトバンクホークス外野手）