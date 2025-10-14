¡Ö´Ö¤¬Âç»ö¡×¡ÖÍýÍ³¤¬¤Û¤·¤¤¡×¿¹¹áÀ¡¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Í¶¤ï¤ì¤ë¤È¤¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤È¤Ï
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË26:34¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¿¹¹áÀ¡
¡ÈÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡É¿¹¹áÀ¡¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÖÁ´Éô±³¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë±³¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¸å´¶¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¥Ç¡¼¥È½Î¸åÈ¾Àï¡£Á°²ó¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤¬Äó°Æ¤·¤¿ËÙ¤òÍî¤È¤¹¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤ÎÅººï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤º½¸¹ç»þ´Ö¤¬16»þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÙ¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹ËÙ¤È¿¹¡£¡Ö1Æü¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢16»þ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«ÉÔÀ¿¼Â¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹ËÙ¤Ë¡¢¿¹¤â¡Ö¤ï¤«¤ë! ¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦ºÇ½é¤«¤éÈ¾Æü¥Ç¡¼¥È¤·¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¡£ÍýÁÛ¤ÏÃë¿©¤Ù¤Æ14»þ¤È¤«¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¥Ã¥Ñ¥ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ï¡¢Á°²óÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥é¤â¤Î·¤²¼¤Î½÷À¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤ëÅý·×ÏÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤¹¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥Ü¥é¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Æþ¤ê¹þ¤à·ä¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åì¥Ö¥¯¥í¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉÝ¤¤¡¢ÈÈºá¼Ô¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¤«¤±¤ÆÃý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È½÷À¿Ø¤ÏÉÝ¤¬¤ë¡£
¡ÖÍ¶¤¤Êý¤ÎÀµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Ë¡¢¿¹¤¬Ê¡ÅÄËãµ®(3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó)¤òÁê¼ê¤Ë¡È¼«Á³¤ÊÍ¶¤¤Êý¡É¤ò¼Â±é¡£¡Ö¤³¤Î¸å¤É¤¦¤¹¤ë? ¡Ä¡ÄÌÀÆü²¿»þ¤¯¤é¤¤? ¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤ó¤À¡Ä¡Ä¤½¤Ã¤«¡Ä¡Ä¤¸¤ã¤¢¤â¤¦°ì¸®¹Ô¤¯? ¡Ä¡Ä¥ª¥ì¤ó¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊ¡ÅÄ¤òÍ¶¤Ã¤¿¿¹¤Ï¡¢¡Ö´Ö¤¬Âç»ö¡£¸«¤¨¤¹¤¤¤Æ¤ë¤±¤ÉÊÌ¤ÎÍýÍ³¤¬Íß¤·¤¤¡£±Ç²è¤Ç¤âËÜÅö¤Ë´Ñ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤º¸«¤¨¤¹¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¡Ø¤¦¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢Í¶¤ï¤ì¤ë¤È¤¤ÎËÜ²»¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØTHE¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹¹áÀ¡
