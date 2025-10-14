「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）

牝馬３冠レースの最終戦。最有力候補となるのがオークス馬のカムニャックだ。前哨戦のローズＳでは他馬と接触しながらも強さを見せつけて完勝し、フローラＳから３連勝を達成。ひと夏越して心も体も成長しており、調整も順調に進んでいる。さらにデータ班からの推奨馬もカムニャック。牝馬２冠制覇に死角はない。

牝馬２冠へ、視界は極めて良好だ。フローラＳで重賞初制覇を決めると、続くオークスも完勝。晴れてＧ１馬になったカムニャックは秋初戦のローズＳも白星を収めて、重賞３連勝を決めた。完全に本格化。主役として秋華賞に挑む。

友道師は「前走は折り合いがついて、あの位置が取れ、いい感じでしたね。落ち着きがありましたし、勝ち方も良かったです」と笑顔で前走を振り返る。春よりも精神面の成長が見られ、オークスの時よりも前めのポジションで運ぶことができていた。秋華賞は内回りコースで行われるため直線が短い。後方一辺倒では取りこぼす可能性もあるため、そういった側面からも収穫の大きな一戦となった。

そのレースではメンタル面の強さも見せつけた。４角を回り切る所で内からぶつけられて体勢を崩したが、そこからファイトバック。立て直してからギアを上げ、きっちり差し切り勝る勝負根性はさすがの一言だ。

激走する形になったことで反動が心配されたが、前走後も順調そのもの。１週前追い切りでは川田が騎乗して、栗東ＣＷでラスト１Ｆ１１秒２の好タイムをたたき出した。友道師は「ジョッキーには、乗った感じのさじ加減で、と任せましたが、前半折り合って後半はすっと脚を伸ばせました。体もすぐに戻って、上積みはあると思います」と満足げにうなずいた。前走以上のパフォーマンスを出せる状態なら２冠獲りへ不安なし。４連勝で、３歳女王の座を確固たるものとする。