¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¼¡´ü¼óÁê¸õÊä¤ËÉâ¾å¡¡ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¼Â¸½¤Ø¡ÖÃ»´ü¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâ³Õ°Æ¡×¤â
¡¡¤É¤¦¤¹¤ëÍº°ìÏº¡½¡½¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¼¡´ü¼óÁê¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¡¢»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃ»´ü¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâ³Õ°Æ¡×¤âÉâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¹ñÌ±¡¢°Ý¿·¤È¶¦Æ®¤¹¤ì¤ÐÀ¯¸¢¸òÂå¤¬²ÄÇ½¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ä°Â½»½ß´´»öÄ¹¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¡£¶ÌÌÚ»á¤òÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤Ë²¡¤·¾å¤²¤è¤¦¤ÈÏ¢Æü¡¢¹¶Àª¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Â½»»á¤ÏÌ±ÊüÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¸¶»ÒÎÏ¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÁ´¤¯ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¤³¤ì¤ÇÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ç¤¤¿¡£°ìÃ×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¼Â¤Ï¤Þ¤À³Ð¸ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤È¶ÌÌÚ»á¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤è¤¦¤ËÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎ©·û¤ÎÏ¡çÖ»²±¡µÄ°÷¤â£Ø¤Ç¡ÖÎ©·û¡¦¹ñÌ±¡¦Ï¢¹ç¤Î£³¼Ô¤¬¡¢·ûË¡¡¦³°¸ò¡¦·ÐºÑ¤Ê¤É£µ¹àÌÜ¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Ç½Õ¤Ë¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ØÁÈ¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Î¤æ¤¬¤ß¤òÀµ¤¹à¼Â¹Ô¤¹¤ëÆâ³Õá¡£ÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ç¼ê¤ò·ë¤ÖÀ¯¼£¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Î©·ûÂ¦¤ÎÄ©È¯¤ä¤ª¤À¤Æ¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï£±£³Æü¡¢¹Åç¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Æ±°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¾ù¤ì¤È¤«ÊÑ¤¨¤í¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥¹¥¤ò³°¹ñÀªÎÏ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¡Ê¶¦Æ®¡Ë¤¹¤ë¤È¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎ©·û¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï¡Ö°ÂÊÝË¡À©¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¡¢¿·ÁýÀß¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÎÂÅ¶¨°Æ¤òÄó¼¨¡£
¡Ö¹ñÌ±¤Î£±ÃúÌÜ£±ÈÖÃÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤À¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃ»´ü¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâ³Õ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡³ÆÅÞ¤Î»×ÏÇ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÃæ¡¢£±£´Æü¤Ë¤ÏÎ©·û¡¢¹ñÌ±¡¢°Ý¿·¤Î£³ÅÞ´´»öÄ¹²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Öº£½µ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î²ñ¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¼«Ì±¡¢°Ý¿·¡¢Î©·û¡¢¸øÌÀ¤È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¹Í¤¨¡£¤Ê¤ó¤È¤«¶ÌÌÚ»á¤ò°ú¤¹þ¤ß¤¿¤¤Î©·û¤¬°ú¤Â³¤Ä©È¯¤ä´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢à¶ÌÌÚ¥¦¥¤¡¼¥¯á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
