¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤¬à½ÐÌá¤êáÄ¬ºê¹ë¤Ë±¢¼¾¥¨¡¼¥ë¡Ö·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ï I was NOAH¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÅÅ·â»²Àï¤ÎÄ¬ºê¹ë¡Ê£´£³¡Ë¤Øà±¢¼¾¥¨¡¼¥ëá¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥ÇÏ¤Ï£±£±Æü¤Îºë¶Ì¡¦¹ÔÅÄÂç²ñ¤Ç°ÂóîÍ¦ÇÏ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¤È¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤âÇÔËÌ¡£ÂÐ³Ñ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡ÖHAVOC¡×Æþ¤ê¤·¤¿Ä¬ºê¤¬¥»¥³¥ó¥É¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡££¹·îËö¤Ë¥Î¥¢¤òÂàÃÄ¤·¤¿Ä¬ºê¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤«¤é£±£µÇ¯¤Þ¤ÇÁ´ÆüËÜ¤ËÀÒ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ïà½ÐÌá¤ê»²Àïá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¸å¡¢°ú¤¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿Í¥ÇÏ¤Ï¡ÖÄ¬ºê¤Ë´Ø¤·¤Æ½ÅÂç¤Ê¥¿¥ì¤³¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È°ú¤Î±¤á¤ë¡£À¸¤¨È´¤¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÌÛ¤Ã¤Æ¸«²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ÎÍ¥ÇÏ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔËÌ¤ÎÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤«¤é¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡ÖÄ¬ºê¹ë¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¤Þ¤µ¤«¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÄ¬ºê¤Î»Ñ¤¬¥Á¥é¤Ä¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ä¤Ã¤«¤ó¤À¡£
¡¡±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¤È¤¤¤Ö¤«¤·¤àµ¼Ô¤ò¤è¤½ÌÜ¤Ë¡¢Í¥ÇÏ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Ê¤¿¡ÊÄ¬ºê¡Ë¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¤¤Þ¤µ¤éÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ·ù¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¼¤Ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÀáÁà¤Î¤Ê¤µ¤â´Þ¤á¤Æà¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯á¤¹¤ëÄ¬ºê¹ë¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥ï¥º¥Î¥¢¡ÊI was NOAH¡Ë¡¢¥¼¥ó¥Ë¥Á¥Ê¥¦¡Ênow¡Ë¡Ù¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥¸¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢Ä¬ºê¤¬£²£´Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Î¥¢¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¶½¹Ô¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖLIMIT BREAK¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿É½¾ð¤ÎÍ¥ÇÏ¤Ï¡Ö¥¿¥ì¥³¥ß¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¸¤ã¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥³¥éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Âç¥¹¥¯¡¼¥×¤ò´üÂÔ¤·¤¿Àõ¤Þ¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¡¢º£¤ÏÃÑ¤¸¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡Ä¡£