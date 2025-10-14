¡Ú½Ð±À±ØÅÁ¡ÛÁáÂç£²°Ì¡õàÀèÆ¬ÂÎ¸³á¤ÎÂç¼ý³Ï¡¡»³¸ýÃÒµ¬¤Ï£¹¿ÍÈ´¤¡Ä²ÖÅÄ´ÆÆÄ¡Ö90ÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡×
¡¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¤Î³«ËëÀï¡ÖÂè£³£·²ó½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡×¡Ê£±£³Æü¡¢½Ð±ÀÂç¼ÒÁ°¡Á½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¡á£¶¶è´Ö£´£µ¡¦£±¥¥í¡Ë¡¢ÁáÂç¤¬£²»þ´Ö£¹Ê¬£µ£°ÉÃ¤Ç£²°Ì¡££±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±¶è¡¦µÈÁÒÄ¾´õ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£±£°°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯£²¶è¤Ç¤Ï¼ç¾¤Î»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬ÅÜ¤È¤¦¤Î£¹¿ÍÈ´¤¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¸«»ö¤Ë¥È¥Ã¥×¤ØÌö¤ê½Ð¤¿¡£²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀèÆ¬¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Çº£²ó¤Ï£¹£°ÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡£³¶è°Ê¹ß¤Ï¥ë¡¼¥¡¼£³¿Í¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÅ¯¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢ËÙÌîÀµÂÀ¡Ê£±Ç¯¡Ë¤Î£³¿Í¤¬½é¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÆ²¡¹¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤ËÎëÌÚ¤Ï¸åÈ¾¡¢Î¾µÓ¤¬¤Ä¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤Ë¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö£±Ç¯À¸¤Ë¾¯¤·ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¤Ë£´£³ÉÃº¹¤Î£³°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¡¢½øÈ×¤«¤éÌÔÄÉ¡£¥¢¥¤¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤ò¤«¤ï¤·¤Æ£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ°¤òÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦°ÌÃÖ¤ÇÀï¤¨¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£µîÇ¯È¢º¬¤ÇÉé¤±¤¿¶ðÂç¡¢ÀÄ³Ø¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼ý³Ï¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÁ°¿Ê¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¹©Æ£¤â¡ÖÍ¥¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë²ù¤·¤¤£²ÈÖ¡£¤Ç¤â¡¢¾¡Éé¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£»³¸ý¼ç¾¤â¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë°Õ¼±¤ÇÁö¤Ã¤¿¡££¹¿ÍÈ´¤¤Ç¾¯¤·¤ÏÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²ó¤Î£¸¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÁØ¤ò¸ü¤¯¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¤Ë¸þ¤«¤¦¤À¤±¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡££¹£°ÅÀ¤Î½à£Ö¡£à¶¯¤¤¥ï¥»¥Àá¤¬Éü³è¤¹¤ëÆü¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£