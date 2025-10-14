唐沢寿明、夫婦で独立発表後初の公の場 ビジュアル激変もヘアメイクは「15秒くらい」【コーチ】
【モデルプレス＝2025/10/14】俳優の唐沢寿明が、このほど都内で開催されたドラマ『コーチ』（10月17日スタート／毎週金曜夜9時放送※初回15分拡大SP）記者会見に出席。独立発表後、初の公の場となった。
【写真】唐沢寿明＆山口智子夫婦、レアな2ショット
本作は、警視庁人事二課所属の一見すると冴えないおじさん・向井光太郎（唐沢）が、捜査に失敗して行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちをコーチすることで、魔法のように彼らの潜在能力を引き出し、刑事としてだけではなく人間としても成長させていく姿を描く。この日は共演する倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛、木村多江も出席していた。なお唐沢は2日に妻の山口智子とともに所属事務所・研音を年内で退所し、2026年1月には「TEAM KARASAWA」を発足して独立することが明らかになっている。
テレビ東京の連続ドラマで約7年ぶりの主演を務める唐沢は、役衣装で登場し「若くて悩んでいる人たちに、アドバイスというかヒントを与えて、その人たちが自立をしていくというきっかけを作る役なので。今まで、なかなかそういうパターンというのはなかったと思うので、すごく楽しいですね」とコメント。また「自分と似ているかというと、全く違いますよね。見た目もね。普段はすごくかっこいいので。僕は」「髭さえそれば、こっちのもんだからね（笑）」と語って会場を沸かせた。
地毛を結んだヘアメイクは15分で終わってしまうという話題を受けて、唐沢は「15分もかからないね。15秒くらい。こうやって結ぶだけだから。結びの唐沢って言われてるから。おむすびくんって言われてるの。ちょっとメンディー、メンディー笑いすぎだよ（笑）」と笑顔。関口は「面白いですね。唐沢さん。流石です」と唐沢の軽妙なトークを大いに楽しんでいた様子で、唐沢は「キャラが濃いからさ、笑ってるだけで楽しくなるね（笑）」と頬を緩めていた。
物語について唐沢は「殺人事件なんかもあるんですけど、そういうものもそんなに気にならないくらい、彼らが成長していくストーリーっていうの？過程が、すごく優しいドラマですよ。どちらかというと。とげとげしている感じもないし、最後は見ている人たちが笑顔で終われるような、そんなドラマなので」と魅力を紹介。芝居で意識していることを質問されると「冴えないおじさんなんでね。それに徹しようということでやっていますね」と返答し、MCから初登場シーンでは唐沢本人に見えなかったと感想を伝えられると「最初の登場の時はね、別のやつを出したから」とジョークを飛ばしていた。
改めて演じる上で大切にしたことを聞かれると「イメージですかね。視聴者の方が見ていて、その人に確実に見えるっていうことですよね。それは必ず考えてやりますね」と明かして「太ったり痩せたり、それも大変なことなんですよ。体にも良くないし。すごくそれも大変なんですけど、やるのは良いんだけど、その人物に見えなければ、やった意味がないので。必ず見終わった後に『あ、ああいう人っていそうだな』っていう、彼らも含めてそうなんですけど、実際になっていると思いますよ。この若い刑事たちもね」と後輩たちの芝居を称賛していた。
サイコロを振って出たマスにしたがってトークするコーナーで、思わず二度見してしまったことを聞かれた唐沢は「このドラマを撮影していて、皆さん若い人たちがすごいですよ。演技が。だから、その辺はすごく二度見しますね」と返答。倉科については「演技していて、微妙な感情の動きみたいなものがすごくうまいんですよ。彼女は。僕は1話ができているのは見ていないけど、そういうところを見てほしい」と称賛した。
また「犬飼くんとかは、すごく荒いんですよ。芝居が荒いんだけど、最後の最後に見事に自分のものにして、自分の足で立ち上がる瞬間が、なかなかかっこいいんですよね。メンディー君は、ちょっと派手じゃない。見た目が。でも、見終わったらメンディーに見えないと思いますよ」とコメント。さらに阿久津については「まだ2・3シーンしかやってない。だけど彼も、泣き虫だっていう部分もあるんだけど、その辺ですごくいいんですよ」と褒め言葉を送り「向き合って演技はしますけど、影響されるところもありますよね。二度見というか。ちょっと言ったことで、こんなに人間って変わるのかとか。最初にテストした時と、全く違う人みたいになるんですよ」と後輩たちとの共演にシナジーを感じている様子だった。（modelpress編集部）
◆唐沢寿明主演「コーチ」
◆唐沢寿明、ビジュアル激変もヘアメイク時間は「15分」
◆唐沢寿明、後輩を絶賛
サイコロを振って出たマスにしたがってトークするコーナーで、思わず二度見してしまったことを聞かれた唐沢は「このドラマを撮影していて、皆さん若い人たちがすごいですよ。演技が。だから、その辺はすごく二度見しますね」と返答。倉科については「演技していて、微妙な感情の動きみたいなものがすごくうまいんですよ。彼女は。僕は1話ができているのは見ていないけど、そういうところを見てほしい」と称賛した。
