12日の高知競馬1レース

12日の地方競馬、高知競馬で衝撃デビューを飾った馬がいる。1レースの2歳新馬（ダート1300メートル）に出走したエンドレステイル（牝2、打越勇）は、2着馬に2秒8の大差をつけて圧勝。ネットでも「新怪物誕生か？」「ほぼ馬なりで出したと……？」と話題になっている。

デビュー戦に臨んだエンドレステイルは、最内の1枠1番から好スタート。スピードの違いを見せつけて、逃げの手を打った。

道中で後続との差がぐんぐん開くと、直線もほとんど追われることなくフィニッシュ。1分23秒9の好タイムで、2着のザガラ（牡2、工藤真）に2秒8もの差をつけた。

衝撃のレースに、X上の競馬ファンも感嘆。「高知で新怪物誕生か！？」「これは、他地域やJRA勢にも勝てそうな逸材」「夢を見ずにはいられない」「地方競馬で凄い馬がどんどん出てきてる」「高知発新アイドルホース誕生の予感…！」「気になって血統見たら、エスポワールシチーにカーリンかよ笑」などの声が上がった。

エンドレステイルは父エスポワールシチー、母アヴァマローネ（母の父カーリン）の血統。馬主はYGGホースクラブ。



（THE ANSWER編集部）