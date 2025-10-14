¹ñ³Ø±¡Âç¤¬½Ð±À±ØÅÁÏ¢ÇÆ¡ÖÁ´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¾å¸¶¼ç¾¤¬¼«¿®¡¡½Ð±À¤ò¡Èµ¾À·¡É¤Ë¤·¤¿Ä´À°¤Ç¤âÄºÅÀ
¢¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ³«ËëÀï¡¡¡¡½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£³Æü¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô½Ð±ÀÂç¼ÒÀµÌÌÄ»µïÁ°¥¹¥¿¡¼¥È¡¢½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¥´¡¼¥ë¡á£¶¶è´Ö£´£µ¡¦£±¥¥í¡Ë
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¤¬¡¢£²»þ´Ö£¹Ê¬£±£²ÉÃ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££³¶è¡Ê£¸¡¦£µ¥¥í¡Ë¤ÇÌîÃæ¹±µü¡Ê¤Ò¤í¤ß¤Á¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬£µ°Ì¤«¤é£²°Ì¤Ë¡¢£´¶è¡Ê£¶¡¦£²¥¥í¡Ë¤ÇÄÔ¸¶µ±¡Ê¤Ò¤«¤ë¡¢£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î²÷Áö¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤¬º£½ÕÂ´¶È¡£º£Âç²ñÄ¾Á°¤Þ¤ÇÁö¤ê¹þ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿¡£ÁáÂç¤¬£³£¸ÉÃº¹¤Î£²°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÁÏ²ÁÂç¤¬¤µ¤é¤Ë£±£µÉÃÃÙ¤ì¤Î£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅ·¸õÀ²¤ì¡¢µ¤²¹£²£¶¡¦£°ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ£¶£µ¡ó¡¢ÅìËÌÅì£²¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡á¥¹¥¿¡¼¥È»þ¡Ë
¡¡¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÂ¼è¤ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¾å¸¶Î°æÆ¡Ê¤ê¤å¤¦¤È¡Ë¼ç¾¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï½øÈ×¡¢ÁáÂç¤Î¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¡¢ÆÍ¤Êü¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÈ¢º¬¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ£¹·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç½Ð±À¤ËÎ×¤ß¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Á´ÆüËÜ¡¢È¢º¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Ï¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î£³¶è¤òÃ´¤Ã¤¿ÌîÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¶è´Ö£²°Ì¤Î·ãÁö¤Ç£µ°Ì¤«¤é£³¿ÍÈ´¤¤Ç£²°Ì¤ËÉâ¾å¡££µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£±£²Ê¬£´£¸ÉÃ£²£°¡Ë¤È£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¡Ê£²£¶Ê¬£µ£·ÉÃ£³£°¡Ë¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤¬¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜµÏ¿¤è¤êÂ®¤¤¥¢¥¤¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Î¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¡Ê¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¡Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬£²¶è¤Ç¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Åìµþ¹ñºÝÂç¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¨¥Æ¥£¡¼¥ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤Þ¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¹ñ³Ø±¡¤Î¼çÎÏ¤À¤È¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨Í£°ì¡¢Æ¨¤·¤¿È¢º¬Ï©À©ÇÆ¤òº£µ¨ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£º£Ç¯£¹·î¡¢¥Á¡¼¥àÊ¿¶Ñ¤Î·î´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏÌó£±£°£°£°¥¥í¤Ë±ä¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯Æ±·îÈæ¤Ç£²£°£°¥¥íÁý¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢½Ð±À¤ÎÀï¤¤¤òµ¾À·¤Ë¤·¡¢ÃÏÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£È¢º¬¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ËÄ´À°¤òÊÑ¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½Ð±À¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤ÇÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿Ê¿ÎÓ¤¬º£½Õ¡¢Â´¶È¡£¡ÖÊ¿ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤éÊ¿ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¾¡¤È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾å¸¶¤Ï¾Ú¸À¤¹¤ë¡£Ê¿ÎÓ¤Ïº£¤â¹ñ³Ø±¡Âç¤òÎý½¬µòÅÀ¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´£¶¶è´Ö£¶°Ì°ÊÆâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£º£¤âÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¼êËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢È¢º¬±ØÅÁÇÆ¼Ô¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡×¤òÈ¯Îá¡£Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌîÃæ¤¬²½¤±¤Þ¤·¤¿¤è¡£Âç¥¨¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÏÃ¤·¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¼è¤ê¡¢º£ÅÙ¤³¤½È¢º¬¤òËÜµ¤¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Öºòµ¨¤ÏËÜµ¤¤ÇÈ¢º¬¤ò¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤³¤½¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¼ç¾¤Î¾å¸¶¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¡£½Ð±ÀÏ©¤â°ËÀªÏ©¤âÄÌ²áÅÀ¡£È¢º¬Ï©¤òÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÃÝÆâ¡¡Ã£Ï¯¡Ë
¡¡¢¡½Ð±À±ØÅÁ¤ÎÏ¢ÇÆ¡¡£±£¹£¸£¹Ç¯¤ÎÂè£±²óÂç²ñ°Ê¹ß£·¹»£¹ÅÙÌÜ¡££¹£±¡Á£¹£µÇ¯¤Î»³Íü³Ø±¡Âç¤Î£µÏ¢ÇÆ¤¬ºÇÂ¿µÏ¿¡££¹£¹¡Á£°£±Ç¯¤Î½çÂç¡¢£°£µ¡Á£°£·Ç¯¤ÎÅì³¤Âç¤¬£³Ï¢ÇÆ¤ÇÎòÂå£²°Ì¡££²Ï¢ÇÆ¤Ï£¹£·¡¢£¹£¸Ç¯¡õ£²£²¡¢£²£³Ç¯¤Î¶ðÂç¡¢£°£³¡¢£°£´Ç¯¡õ£°£¸¡¢£°£¹Ç¯¤ÎÆüÂç¡¢£±£µ¡¢£±£¶Ç¯¤ÎÀÄ³ØÂç¡¢£²£´¡¢£²£µÇ¯¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¹ñ³Ø±¡Âç¡¡£±£¹£²£²Ç¯ÁÏÉô¡££¹£¸Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯²½Éô²ñÀ©ÅÙÁÏÀß¤Ç¹Å¼°ÌîµåÉô¡¢½ÀÆ»Éô¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¶¯²½³«»Ï¡£½Ð±À±ØÅÁ¤Ï£±£±Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¡££±£¹Ç¯¤Î½Ð±À¤Ç³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ½éÍ¥¾¡¡££²£´Ç¯¤Ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¤âÍ¥¾¡¡£Îý½¬µòÅÀ¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤È²£ÉÍ»Ô¡£¥¿¥¹¥¤Î¿§¤ÏÀÖ»ç¤Ë¹õ¤Î±ï¼è¤ê¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤ÏÊ¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¡¢ÅÚÊý±ÑÏÂ¡Ê°°²½À®¡Ë¡¢±ºÌîÍºÊ¿¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡£