£µ£±Ç¯Á°¤Îº£Æü¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹çÄù¤á¤¿Î©Âç¸åÇÚ¡¦²£»³ÃéÉ×¤µ¤ó¡ÖÀ¸³¶¤Î¼«Ëý¤È¸À¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ÎÈëÏÃ
¡¡¡Öµð¿Í·³¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡×¡½¡£¤¢¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤¬Èô¤Ó¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£µ£±Ç¯Á°¤Î¡¢£±£¹£·£´Ç¯£±£°·î£±£´Æü¤À¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¡£ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©Âç¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿²£»³ÃéÉ×¤µ¤ó¡Ê£·£µ¡Ë¡£¤¢¤ÎÆü¤ò¡¢¤½¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Î¿ô¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÅòÀõ¡¡²ÂÅµ¡Ë
¡¡È¾À¤µª°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ëº¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡££±£¹£·£´Ç¯£±£°·î£±£´Æü¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÆü¡£°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÃæÆü¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âè£²»î¹ç¤Î£¸²ó¡¢²£»³¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È£²·³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢£²ÆüÁ°¤ËµÞ¤Ë£±·³¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¡ÊÎ©Âç¤Î¡Ë¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÇ¸å¤ÎÆü¤ËÅê¤²¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢Àî¾å¡ÊÅ¯¼£¡Ë´ÆÆÄ¤¬ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥²¡¼¥à¤Î¸å¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤â»î¹ç¤è¤ê¤½¤Á¤é¤¬ÌÜÅö¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÏÌµÂÌ¤Ê»Íµå¤Ê¤É¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Áá¤¯»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡²£»³¤Ï£²²ó¤ò´°Á´¤ËÍÞ¤¨¡¢Ìµ»ö¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤ËÎ©¤Ä¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¸å³Ú±à¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¡£¤½¤³¤Ë¤Ïµð¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¿¤Ó¤Ë²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡Ö²£»³¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Öµð¿Í¤Ç¤¿¤¤¤·¤¿³èÌö¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸³¶¤Î¼«Ëý¤È¸À¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×
¡¡²£»³¤Ï°úÂà¸å¡¢¸½ºß¤âÃÓÂÞ¤Ç¤¦¤É¤óÅ¹¤ò·Ð±Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï³ÑÅÙ¤¬°ã¤¦£²Ëç¤Î¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÅ¹¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ØÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ø¤Û¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë²£»³¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¼«Ëý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££´£¶Ç¯´Ö¤âÅ¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
¡¡³¨¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î²£¤Ë¡¢²£»³¤¬¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¤â¤¦£±Ëç¤¢¤ë¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Î£±Ç¯ÌÜ¡¢£·£µÇ¯£¸·î£±£¶Æü¤ÎÂçÍÎÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¡££´¡½£±¤Î£¸²ó¡¢»Ø´ø´±¤¬²£»³¤Î¸òÂå¤ò¹ð¤²¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¡¢¼¡¤ÎÅê¼ê¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤ë³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤ÎÇ¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ó°Ì¤È¤Ï£±£´¥²¡¼¥àº¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ¤â¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿²£»³¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï´î¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤Ï´°Åê¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¡£¤½¤ì¤òÅÓÃæ¤ÇÂå¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»´¤á¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡£´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤â²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£²£°£°£´Ç¯£³·î¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¡Ê¤³¤¦¤½¤¯¡Ë¤ÇÅÝ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢²£»³¤Ï°ì¼ï¤Î´¶³´¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö£µ£°ºÐ¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÎÂ¡¤ËÅ¾°Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë´ÎºÙË¦¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í¾Ì¿£³¤«·î¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê£°£´Ç¯£²·î¤Ë¡ËµþÅÔÂç³Ø¤ÇºÊ¤Î´ÎÂ¡¤ò°Ü¿¢¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±£¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ò½Ð¤Æ£±¤«·î¡£Êâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï£±Ç¯¤«¤«¤ë¤È¸À¤ï¤ì¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È°Ê¾å¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡£¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤ÈÅöÁ³¡¢»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Êâ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ËËÜÅö¤Ë£±Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤âÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡²£»³¡¡ÃéÉ×¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤¿¤À¤ª¡Ë£±£¹£µ£°Ç¯£±·î£´Æü¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡££·£µºÐ¡£ÌÖÁöÆî¥±µÖ¤«¤éÎ©Âç¤ò·Ð¤Æ£·£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£±£µ¡×¡£Ä¹ÅèÀ¯¸¢£±Ç¯ÌÜ¤Î£·£µÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à£²°Ì¥¿¥¤¤Î£¸¾¡¤òµó¤²¤¿¡££·£·Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£·£¸Ç¯¤Ë°úÂà¡£ÄÌ»»£·£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£±£²¾¡£±£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£´¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£