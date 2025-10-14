俳優・唐沢寿明がこのほど、都内でテレビ東京系主演連続ドラマ「コーチ」（１７日スタート、金曜・後９時）の取材会に登壇した。

堂場瞬一氏による同名人気小説が原作。警視庁人事二課から刑事課に派遣された謎多き特命職員の主人公（唐沢）が、行き詰まる若手刑事に的確なアドバイスを与えて成長させていく。

唐沢はさえない５５歳のおじさん・向井光太郎を演じることから、役作りでひげを伸ばし、白髪を束ねた姿で登壇し「さえないおじさんに徹しようと思って演じてます。普段はかっこいいんだから。ひげさえ剃（そ）ればこっちのもんだからね」とにやり。「メイクにかかる時間は１５秒くらい。髪結ぶだけだから。“結びの唐沢”って言われてるんだから」と軽快にジョークを飛ばした。

唐沢は、本作の見どころについて「彼らが成長していく姿が見どころ。若い刑事役のみんなの演技は二度見するくらい印象に残る。すばらしい」と太鼓判を押し、「刑事ものと言っても派手なシーンはなくて、すごく優しいドラマ。見て下さる人が笑顔になれるようなドラマです」とアピールした。

取材会には、共演の関口メンディー、木村多江、倉科カナ、犬飼貴丈、阿久津仁愛（あくつ・にちか）も登壇した。