１９９０年代後半に大ブレイクした台湾出身タレントが、イメチェン姿を披露した。

１４日までにインスタグラムやＸ（旧ツイッター）を更新し「髪を切った」と報告したのは、タレントのビビアン・スー（５０）。映画の撮影中だそうで「切ってよかったと思う。ホラーって夜の撮影が多めだから、洗う時間と乾かす時間を節約して毎日の休む時間が１０分増えた」と喜んだ。

胸の下まであるロングヘアを、肩の上までバッサリ。切ったのは３０センチくらいだろうか。雰囲気をガラリと変えた。

フォロワーはわぁ！バッサリ切りましたね。ボブヘアになって更に可愛い」「ボブへアのビビアン久々ですね」「めっちゃ似合ってるね！」と驚いた。

ビビアンは、９０年代後半に日本テレビ系バラエティー「ウッチャンナンチャンのウリナリ！」から誕生したグループ「ブラックビスケッツ」に南原清隆、天野ひろゆきと参加。１９９８年に発売した「Ｔｉｍｉｎｇ〜タイミング〜」は１４０万枚を売り上げる大ヒットを記録し、ＮＨＫ紅白歌合戦にも出場するなど社会的ブームに。２３年大みそかの紅白にも２５年ぶり２回目の出場を果たし、話題となった。プライベートでは、１５年に長男を出産している。