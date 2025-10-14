唐沢寿明、すべて地毛で“冴えないおじさん”姿に激変「普段はすごくかっこいいんで」
俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレビ東京ドラマ9『コーチ』（17日スタート 毎週金曜 後9：00）の記者会見がこのほど、都内の同局で行われ、唐沢が“冴えないおじさん”姿を披露した。
【写真】緊張気味？初のドラマ会見に挑んだ阿久津仁愛
本作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）が原作。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たちの前に現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメントとなる。
唐沢は、自身の役柄について「若い刑事にヒントを与え、自立していくきっかけを作る役」と紹介。この日は、白髪を結い、髭を生やした、“冴えないおじさん”姿で登場していたため「似ているかと言ったら似ていない。普段はすごくかっこいいんで。ひげさえ剃ればこっちのもんだからね」と断言した。
一方、“冴えないおじさん”姿は、すべて地毛でつくりあげているそう。メイク時間は15分もかからない程度だと明かされた。唐沢は「髪、結ぶだけだから。結びの唐沢って言われているんだから。おむすびくんと言われてる」と話し、「冴えないおじさんに徹しようとしています」と力強く語った。
会見には、唐沢のほか、倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛、木村多江が出席した。
