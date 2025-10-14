SixTONESÅÄÃæ¼ù¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¶Ã¤¯¡ÈÀáÌó¥ë¡¼¥ë¡É¹ðÇò¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ÏÃù¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!°ì±ß¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡ªÀáÌó¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤¿ÍÌ¾¿ÍSP¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö²æ¡¹¤ÏÌ´¤òÇä¤ë¾¦Çä¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
¡¡¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÊÑ!?»ä¤À¤±¤ÎÀáÌó¥ë¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö½ÐÁ°¤ÎÇÛÃ£ÎÁ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¹ðÇò¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖSixTONES¤¬¤½¤ó¤Ê¤ÎÂç¾æÉ×!?¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡Ö¼ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ¤ÉÕ¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÊÌ¤Î¿Í¤Î¡È¤È¤¢¤ë¤Ò¤È¸À¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÄÃæ¤¬¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤¬¡ÖSixTONES¤Î¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÃù¶â¡õÀáÌó·Ï¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤¢¤«¤ó¤Ç¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¡£¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ÏÃù¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÅÄÃæ¤È¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÌ´¤òÇä¤ë¾¦Çä¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤µ¤ó¤Þ¤Î°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê¥ª¥¢¥·¥º¡Ë¡¢ÂçÃÝ¼·Ì¤¡¢º´Æ£»°·»Äï¡¢¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê¤Ú¤³¤Ñ¡Ë¡¢¹â¶¶¥æ¥¦¡¢¶¶ËÜ³¨Èþ¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¸¶ÈþÊæ¡¢È¾ÅÄ¼þÊ¿¡¢¿åÌî¿¿µª¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
