井桁弘恵、DV被害者の“美しい男”豊田裕大にドキッ 『そこから先は地獄』第2話場面写真公開
俳優の井桁弘恵が主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『そこから先は地獄』（毎週火曜 深0：24〜深0：54）の第2話が、きょう14日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】妻からのDVに怯える城内涼（豊田裕大）
今作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく。最上級のドロドロとして“そこから先は地獄”の世界を描く。
結婚して3年、なかなか子どもができない矢嶌莉沙（井桁）は、夫・高久（落合モトキ）の不倫を知ってショックを受ける。高久は既婚者専用のマッチングアプリを使って女性と会っていた。
莉沙とは義務的なセックスしかしないのに、外ではほかの女と遊んでいる。妻を小馬鹿にしたようなメッセージのやり取りをこっそり見てしまった莉沙は怒りに震え、「妊活、したくなかった？」と、遠回しに高久を問い詰める。しかし、口八丁手八丁な高久にうまくはぐらかされてしまう。不倫の決定的証拠をつかんでやろうと、莉沙は高久のスマホにこっそりGPSアプリを仕込む。
日曜日、莉沙は、コンプレックスだった肩のアザを「きれいです」と言ってくれた城内涼（豊田裕大）のことが忘れられず、もう一度、涼のパーソナルジムを訪ねる。すると、涼の右手には、痛々しい傷があった。何かに刺された傷だとは思いながらも、それが妻・凪子（山崎紘菜）のDVによるものだとは夢にも思わない莉沙。「痛かったでしょう。ずっと我慢してたんですね」と、涼の傷の手当てをしながら正式な入会を希望する。涼も「入会、うれしいです」と笑顔を見せ、莉沙はドキッとする。
そんな中、夫・高久に仕掛けたGPSが、怪しい動きをみせる。一方、莉沙と接近する涼には凪子のさらなる暴力が襲いかかる。
【場面写真】妻からのDVに怯える城内涼（豊田裕大）
今作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく。最上級のドロドロとして“そこから先は地獄”の世界を描く。
莉沙とは義務的なセックスしかしないのに、外ではほかの女と遊んでいる。妻を小馬鹿にしたようなメッセージのやり取りをこっそり見てしまった莉沙は怒りに震え、「妊活、したくなかった？」と、遠回しに高久を問い詰める。しかし、口八丁手八丁な高久にうまくはぐらかされてしまう。不倫の決定的証拠をつかんでやろうと、莉沙は高久のスマホにこっそりGPSアプリを仕込む。
日曜日、莉沙は、コンプレックスだった肩のアザを「きれいです」と言ってくれた城内涼（豊田裕大）のことが忘れられず、もう一度、涼のパーソナルジムを訪ねる。すると、涼の右手には、痛々しい傷があった。何かに刺された傷だとは思いながらも、それが妻・凪子（山崎紘菜）のDVによるものだとは夢にも思わない莉沙。「痛かったでしょう。ずっと我慢してたんですね」と、涼の傷の手当てをしながら正式な入会を希望する。涼も「入会、うれしいです」と笑顔を見せ、莉沙はドキッとする。
そんな中、夫・高久に仕掛けたGPSが、怪しい動きをみせる。一方、莉沙と接近する涼には凪子のさらなる暴力が襲いかかる。