唐沢寿明、若手俳優陣を絶賛「影響されるところもあります」 倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛ら大喜び
俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（17日スタート 毎週金曜 後9：00）の記者会見がこのほど、都内の同局で行われ、唐沢が若手俳優陣を絶賛した。
【写真】緊張気味？初のドラマ会見に挑んだ阿久津仁愛
本作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）が原作。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たちの前に現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメントとなる。
唐沢は「若い人たちの演技がすごいんです。二度見しますね」と、共演する俳優陣を絶賛。この日、出席した倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛について「カナちゃんは、微妙な感情の動きがすごくうまいんです。そういうところを見てほしい。犬飼くんはすごく荒いんです。それを最後の最後に見事に自分のものにして、自分の足で立ち上がる瞬間がかっこいいんです。メンディーくんは見た目が派手だけど、（劇中では関口に）見えないと思います。阿久津くんは2、3日しかあってないけど、（阿久津自身も）泣き虫だという部分もあるんだけど、すごくいい」と詳しく紹介すると、倉科らはうれしげな笑顔を見せた。
続けて、唐沢は「影響されるところもあります」と刺激を受けていることを告白。「ちょっと（アドバイスを）言ったことで、人間ってこんなに変わるのかと。テストの時と全く違う人になるんです。僕が（いつも通りを）守ることによって彼らが伸び伸びとできる」と語った。
一方、今までも複数回にわたって共演している木村多江は、唐沢について「毎回、ちゃんと違う人。唐沢さんは『（唐沢自身が）余計なことを言う』とおっしゃっているのですが、日常の会話の中に（芝居の）ヒントがあったりして、待っている時間にすごく好き」と唐沢のコーティング術を称賛。「そんなことはない」と照れ隠しをする唐沢に対し、木村は「時々、むすっとして機嫌が悪いときもありますけどね」と伝え、笑いを誘った。
【写真】緊張気味？初のドラマ会見に挑んだ阿久津仁愛
本作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）が原作。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たちの前に現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメントとなる。
続けて、唐沢は「影響されるところもあります」と刺激を受けていることを告白。「ちょっと（アドバイスを）言ったことで、人間ってこんなに変わるのかと。テストの時と全く違う人になるんです。僕が（いつも通りを）守ることによって彼らが伸び伸びとできる」と語った。
一方、今までも複数回にわたって共演している木村多江は、唐沢について「毎回、ちゃんと違う人。唐沢さんは『（唐沢自身が）余計なことを言う』とおっしゃっているのですが、日常の会話の中に（芝居の）ヒントがあったりして、待っている時間にすごく好き」と唐沢のコーティング術を称賛。「そんなことはない」と照れ隠しをする唐沢に対し、木村は「時々、むすっとして機嫌が悪いときもありますけどね」と伝え、笑いを誘った。