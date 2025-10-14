ご飯が余っても冷凍するのは待って！冷やご飯だからできる「崩壊しにくい焼きおむすび」と「パラパラチャーハン」

私たちがほとんど毎日食べているお米。けれど、生活の中に当たり前にあるものだからこそ、実は知らないことも多いもの。おいしい炊き方や上手な保存方法など、知っているようで知らない話を、お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが綴る。

炊いたごはんが食べきれない。そんなとき、ご飯を密閉して冷凍して、食べるときに電子レンジで温めるという人が多いのではないでしょうか。

今回は、そうした王道ではない、余ったご飯の楽しみ方をお伝えします。

でんぷんの特性って？

なぜご飯は「硬い生米の状態」から「おいしく食べられる状態」に変わるのでしょうか。

生米は消化しにくい「生でんぷん（ベータでんぷん）」ですが、ここに水を加えて加熱すると、でんぷんが糊状になって消化しやすい「糊化でんぷん（アルファでんぷん）」になります。つまり、ご飯です。

このご飯を冷やしたり乾燥させたりすると、でんぷんが老化して「生でんぷん」に戻ります。

たとえば、災害備蓄用の「アルファ化米」は、ご飯を乾燥させて「生でんぷん」にした状態になっています。ここに湯や水を注ぐだけで食べられるのは、「生でんぷん」に水と熱を加えることで、再び「糊化でんぷん」（ご飯）に戻るからです。

パックごはん（包装米飯）もアルファ化米と同じ原理です。こちらはアルファ化米に比べて水分量が多い状態になっていて、電子レンジか湯煎による加熱で「糊化でんぷん」（ご飯）に戻すことができます。

こうしたでんぷん特性を利用すると、余ったごはんを冷凍以外の方法でも楽しむことができるのです。

崩壊しにくい焼きおむすび

たとえば、「崩壊しにくい焼きおむすび」。

まずは、炊きたてご飯でおむすびを作ります。焼きおむすびの加熱時に中心まで熱が入るように、おむすびの形状は「平たく」「小さめ」を意識しましょう。

あら熱が取れたらラップをかぶせて冷蔵庫へ。食べるときはグリルなどを使って弱火で焼きます。うっすら焦げ目がついたら醤油を塗り、再び軽く焼いて完成です。

炊きたてご飯で作ったおむすびを焼くと崩壊しがちですが、ご飯が冷えてでんぷんが老化することでおむすびの形状を保ちやすくなるのです。

煮きったみりんと醤油で甘めにしたり、味噌を塗ったり、醤油にカレーを混ぜたりと、アレンジは自由自在。軽食や子どものおやつにもぴったりで、お酒の肴にもなります。

パラパラチャーハン

また、でんぷん特性を利用した「パラパラチャーハン」を作ることもできます。

炊きたてのご飯を隙間ができるようにバットに広げて粗熱を取ってから、ラップをふわりとかけて冷蔵庫で寝かせ、1日経ったらご飯をひっくり返して冷蔵庫でもう1日。

すると、生米かと思うほどパラパラとしたご飯ができます。この状態から強火でさっと炒めて「糊化でんぷん」にすることで、ご飯の粒と粒の間に空気感のある、パラパラとした軽やかなチャーハンが完成するというわけです。

この方法を教えてくれた中華料理店の店主によると、卵は必須食材。油を吸うためご飯がべちゃっとなりにくいそうです。

冷凍ではなくあえて冷蔵する理由

「レンジでチンに抵抗がない」という場合、「密封・冷凍」ではなく「密封・冷蔵」をおすすめします。「冷蔵NG」論が多数派ですが、冷凍よりも冷蔵が劣るとは思いません。

冷蔵NGの理由として「冷蔵はでんぷんが老化する温度帯だから」とも言われますが、家庭用冷凍庫の場合、冷凍する過程でその温度帯にさらされます。また、冷凍は電子レンジで加熱する際、加熱が足りないと硬めになり、長すぎると中心が団子のようにつぶれて硬くなりがち。

一方で、冷蔵ならば加熱時間が短く済む上に時間調整のストライクゾーンが広いと感じています。

ただし、いずれの場合も冷蔵したご飯は1〜2日程度で食べきることをおすすめします。

ちなみに、私が一人暮らしをしていたとき、夕食の余りご飯は炊きたてのうちに塩むすびにして、粗熱が取れたらふわりとラップをかけて常温に置き、翌朝の朝食にすることがほとんどでした。朝食の余りご飯も同様に、直射日光のあたらない常温に起き、当日の夕食に。

季節や室温などの環境にもよりますが、経験した範囲内では10時間ほど置いても問題ありません。具を入れないのは、具が原因で傷むリスクを減らすため。海苔も傷みやすいので、巻くならば食べる直前に。それでも心配だという場合は、ビニール手袋を使ってむすぶといいでしょう。

朝食に塩むすびがあるときは、あとは味噌汁と漬物を用意するだけ。夕食に塩むすびがあるときは、晩酌の締めに味噌汁と一緒に食べたり、ふき味噌などをのせて晩酌しながら食べたり。個人的には冷めたおむすびこそが真のおむすびだと思っています。

冷蔵庫を味方につけ、ご飯が余ることを恐れずに、ぜひ炊飯を楽しんでみてはいかがでしょうか。

柏木智帆（かしわぎ・ちほ）

米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライター。