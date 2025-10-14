

Z世代の理想の上司は「指導者」ではなく「パートナー」である（写真：YAMATO／PIXTA）

【図表を見る】Z世代の若手社員の70.6％が「上司の言い方や伝え方が改善されていれば、退職・転職を思いとどまった可能性が高い」と回答

なぜ上司の一言で、こんなにも多くの若者が会社を去っていくのか……。

調査結果を見て愕然とした。ペンマークとアルバトロスの「Z世代と上司のコミュニケーションに関する実態調査」によると、Z世代の若手社員の70.6％が「上司の言い方や伝え方が改善されていれば、退職・転職を思いとどまった可能性が高い」と回答している。

そのうち約3人に1人は「可能性は非常に高いと思う」と感じているという。給与や待遇よりも、上司の「言い方」が離職の大きな要因となっている。



（出所：ペンマークとアルバトロスの「Z世代と上司のコミュニケーションに関する実態調査」）

そこで今回は、筆者が若手から受けた相談やX（旧：Twitter）などSNSへの投稿から浮かび上がった、“許せなかった上司の言い方”についてランキング形式にしてSNSの投稿も一部抜粋しつつ解説する。（※ランキングは筆者の経験と私見を交えて作成した）

もしかしたら言った覚えがある人もいるかもしれない。どんな表現が部下との信頼を傷つけるのか。部下育成に悩む管理職の方は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

まずは9・10位

■第10位「自己研鑽だから残業じゃないよ」

これは、業務時間外の勉強会や作業を強いる際に使われやすい言葉だ。

ある若手がこう吐露していた。

「終業後に2時間の勉強会を強制され、家に着くのは深夜。翌日も普通に出勤なのに、この一言でモチベーションがゼロになった」

Z世代はワークライフバランスを重視する。無給の残業を「自己研鑽」と美化されることに強い違和感を覚えるのだ。

■第9位「もっとコミュニケーション取って」

一見もっともらしい表現だ。しかし、プライベートな話題を強要するニュアンスで使われるときに、不快感を与えるようだ。

転職したばかりの社員がこう呟いた。

「仕事上の質問など必要なことはしているのに、プライベートを晒せと言われている気がして悶々とした」

Z世代は仕事と私生活の境界を明確にする。上司はよかれとコミュニケーションを取ったつもりでも、強制的な雑談を「ハラスメント」と捉える人もいる。

■第8位「許されるのは今のうちだけだよ」

脅しめいたこのようなフレーズは、たしかに若者の心を傷つけるのかもしれない。

20代の若者がこう吐露していた。

「上司から『許されるのは今のうちだけだよ』と言われて、会社に縛られるプレッシャーを感じ、むしろ辞める決心がついた」

Z世代はキャリアの柔軟性を求める世代だ。こうした言葉は「この職場は成長の場じゃない」と判断させるのだろう。

決めつけは“NG”

■第7位「今の若い子は〇〇だから」

これは良くない。世代を一括りにした”一般化”の表現だからだ。

「今の若い子は、承認欲求が強いから」

「今の若い子は、すぐ諦めるから」

「今の若い子は、付き合いが悪いから」

こういった決めつけた表現は、相手の立場に立って物事を考えていない証拠。差別的に聞こえる若者もいるのだろう。

Xの投稿では、“今の若い子”という言葉に対して複数の批判の声が多くみられた。

「ステレオタイプで括られるのが耐えられず、成長できないと感じた」――。

Z世代は多様な価値観を尊重する。このようなレッテルを貼るような表現は、心の距離を広げるだけだ。

■第6位「みんなそうだよ」

個人の悩みを一般論で片付ける表現だ。

「君だけじゃない」

「みんな苦労してるんだ」

「俺が若い頃なんて、もっとひどかったんだから」

このように言われて、癒やされる人など存在しない。こう吐露している人もいた。

「上司に相談したらこの一言で、自分の苦しみが軽視された気がして辞めたくなった」

心理的安全性が低い職場は、著しくやる気を低下させる。「みんなそうだよ」なんて言われたら、何も相談できなくなるだろう。

■第5位「前も言ったよね、何度言わせるんだよ」

ミスの繰り返しを責めるような言葉だ。このような表現が相手に強いプレッシャーを与え、余計にミスを誘発することだろう。

「無能扱いされてチームの一員じゃなくなった気がした」

こう落ち込む人もいた。

Z世代はポジティブなフィードバックを好む。ネガティブな繰り返しは自己効力感を低下させるのだ。

■第4位「今辞めたら成長できない、退職は逃げ」

このようなことを言われた若者は、「むしろ逃げたくなる」と揶揄していた。無理な「我慢」を美徳とは思わない人も多い。それに成長できる環境を選ぶ権利もある。

だから、こうした言葉によって「この会社は古い」と判断されるのも無理はない。

■第3位「ほかの会社じゃ通用しないよ」

これも「脅し」と受け止められるような表現だ。若手を会社に縛りつける意図が透ける。このような声が聞こえてきた。

「むしろ『この会社じゃ通用しない自分』と思い込み、辞める決意を固めた」

現在は、他社の情報を容易に得られる時代だ。転職活動を通じて、容易に自分の市場価値を測ることができる時代だ。そのため、こうした言葉は逆効果になる可能性もある。

■第2位「期待しているから頑張って！」

善意の励ましがプレッシャーに変わるパターンだ。私も驚きだが、これは意外にも大きなプレッシャーを与えることになるのだ。私自身もアンケートを実施したことがあるが、このフレーズは、「プレッシャーを感じる」と答える人が多かった。

SNSでも「相手の負担を考慮せず、逆効果だった」との声が挙がっている。

■第1位「常識的に考えてわかるでしょ」

未熟さを一方的に責めるフレーズだ。

「そのやり方、誰に教えてもらった？」

と責められて、謙虚に受け止められる人はどれぐらいいるだろうか？ 感情的な愚痴や不満をぶつけられることに耐えられる人は少ない。Xの投稿で多かった声はこうだ。

「自分の無知を突きつけられ、会社に行くのが憂鬱になった」

Z世代の理想の上司像とは何か

これらのランキングからわかるのは、上司の言葉がZ世代の自己効力感と帰属意識（エンゲージメント）を低下させる点だ。Xのポストでは、ネチネチした当たりや、感情的な叱責も問題視されていた。いっぽうで、ポジティブな指導が離職を防ぐ例もある。

では、若者はどんな上司を求めているのか。

（1）フラットなコミュニケーションができる上司

僕と私と社の「働き方に関する意識調査」では、Z世代の理想の上司として「気軽に相談しやすい」人がトップに挙がっている。相談しやすく、フラットな関係を築けることを意味する。

Xのポストでも「仕事のことを相談できる人」が理想と語る声が多い。やはり「上意下達」という思想は、多くの若者から拒絶されることだろう。

もちろん指示・命令はあってもいいが、その理由をかみ砕いて説明し、納得感を与えるコミュニケーションが不可欠なのだろう。

（2）伴走者としてサポートする上司

ペンマークの「【Z世代若手社員の意識調査】Z世代が選ぶ“最高の上司”、1位は困った時の「具体的サポート」」によると、Z世代は上司を従来の「指導者」や「評価者」ではなく、「伴走者」として位置づけているようだ。

Xでは上司の「人柄」を重視する投稿が目立つ。信頼関係を築き、温かい人柄で部下を気にかける上司が理想なのだ。

なぜなら、どこに問題があり、どうすればいいのか？は、上司よりもAIのほうが丁寧に教えてくれる。だから上司には、AIには頼れない、もっと情緒的なケアを求めるのだ。

（3）公平性を重視する上司

ビズヒッツの「ついていきたいと思われる上司の特徴ランキング！」調査では、理想の上司にもっとも期待することの1位が「公平性」だった。2位以降はリーダーシップや責任感が続く。

Z世代は個性を尊重され、助け合いながら働く職場を理想とする。自分の価値観を押し付けたり、自分の考え方と同じ人だけ優遇するような、そんな上司は望まれない。

上司たちの理想の部下像とは？

これらの特徴を総合すると、Z世代の理想の上司は「指導者」ではなく「パートナー」である。給与や待遇ももちろん大事だが、それ以上に人間関係が離職を左右する。とくに上司との関係性は、ハーズバーグの二要因理論の「衛生要因」にあたるからだ。

SMBCコンシューマーファイナンスの「世代間ギャップに関する調査2025」によると、Z世代・若手にとっての理想の上司1位が「仕事のことを相談できる」であるのに対し、上司・先輩にとっての理想の若手社員の上位3位は、「こまめに報告・連絡・相談をする」「時間・締切を守る」「自分で考えて行動する」だった。

若手に、こまめに報告・連絡・相談を望む前に、上司や先輩自身が相談しやすい環境をつくらなければならないだろう。

言葉一つで、若者の未来が変わる。離職防止のため、上司たちの「言い方」「接し方」を改善すべきだろう。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）