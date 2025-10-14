渋野日向子は「これからもずっと憧れの先輩」 同郷の22歳が「小学生ぶり」の同組ラウンドに感慨「すごく楽しかった」
同郷の先輩である渋野を「これからもずっと憧れの先輩」と記した桑木(C)Getty Images
女子プロゴルフの桑木志帆が10月14日までに自身のインスタグラムを更新。3位タイに入った「スタンレーレディスホンダ」（静岡・東名CC）の結果報告とともに、同じ岡山県出身で4学年上の渋野日向子への思いを記した。
12日の最終日は濃霧による視界不良のため、変則の9ホール開催となった。最終組の桑木は通算10アンダーで、優勝した河本結に4打差及ばなかった。今季初勝利には届かず「また勝てなかったー」と悔しさをにじませつつ「良いゴルフができているので来週また頑張ります」と意気込んだ。
10日の初日は、渋野と菅沼菜々と同組で回った。「すごく楽しかったです」と振り返った22歳は、「日向子ちゃんとは小学生ぶり？レベルのラウンドでした」と明かした。
同郷の渋野とはジュニア時代から一緒にプレー。かねてから「目標」と語っていた先輩との久々の競演で、自身は6バーディー、1ボギーの67。渋野は3バーディー、ノーボギーの69だった。2日目に75と崩れ、予選落ちに終わったが、注目を集めた約7カ月ぶりの国内ラウンドをともにして「これからもずっと憧れの先輩です」と強調した。
最後は「最終日一緒に回り、すばらしいプレーを見せてくださった結さん 優勝おめでとうございます」と河本を祝福した桑木。これで今季12度目のトップ10入り。「憧れ」への思いを強くして、次こそは頂点に手をかけたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
