渋野日向子は「これからもずっと憧れの先輩」　同郷の22歳が「小学生ぶり」の同組ラウンドに感慨「すごく楽しかった」

同郷の先輩である渋野を「これからもずっと憧れの先輩」と記した桑木(C)Getty Images

女子プロゴルフの桑木志帆が10月14日までに自身のインスタグラムを更新。3位タイに入った「スタンレーレディスホンダ」（静岡・東名CC）の結果報告とともに、同じ岡山県出身で4学年上の渋野日向子への思いを記した。

【写真】「憧れの先輩」渋野日向子への思いを記した桑木志帆の投稿をチェック

12日の最終日は濃霧による視界不良のため、変則の9ホール開催となった。最終組の桑木は通算10アンダーで、優勝した河本結に4打差及ばなかった。今季初勝利には届かず「また勝てなかったー‬」と悔しさをにじませつつ「良いゴルフができているので来週また頑張ります」と意気込んだ。

10日の初日は、渋野と菅沼菜々と同組で回った。「すごく楽しかったです」と振り返った22歳は、「日向子ちゃんとは小学生ぶり？レベルのラウンドでした」と明かした。