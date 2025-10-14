初勝利がかかったルーキー谷原柚希は惜しい2着…女性ジョッキー結果
土曜の東京8R・3歳以上1勝クラス（ダ1600m）で、5番人気のタマモカンパネラに騎乗した谷原柚希だったが、ゴール前で一旦先頭に立つも、惜しくもアタマ差の2着に敗れた。同馬とのコンビでは6月の東京でも惜しいクビ差2着があり、相性の良いコンビ。同騎手の初勝利かと思われたが、ゴール寸前でするりとこぼれ落ちてしまった。
【京都9R】古川奈穂＆スマートカイロス、執念のハナ差V！大接戦を制す土曜京都では古川奈穂がV
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
7R オルソビアンコ（9着／8番人気）
・10月12日（日）
東京
9R ギフテッド（7着／7番人気）
・10月13日（月）
京都
4R メイショウマヒロ（12着／12番人気）
7R バシリス（5着／9番人気）
12R セサンパ（13着／13番人気）
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
1R クイーンズステート（12着／15番人気）
2R テーオールーラー（8着／8番人気）
9R ウイングスオブラヴ（11着／9番人気）
・10月12日（日）
京都
1R ナムラソラン（5着／11番人気）
2R マクローリン（7着／7番人気）
6R ブルームザスマイル（11着／10番人気）
●小林美駒 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
2R サトミノアカリ（6着／2番人気）
3R ビップルーク（10着／7番人気）
4R アイアンナックル（6着／7番人気）
5R バディーズライズ（14着／11番人気）
6R トモジャユニベール（10着／9番人気）
・10月12日（日）
東京
4R トリアングルレディ（13着／4番人気）
6R モリノアミーゴ（8着／8番人気）
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
8R タマモカンパネラ（2着／5番人気）
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
3R イノリ（6着／5番人気）
6R スマートイデアル（6着／8番人気）
・10月12日（日）
東京
12R ペイシャケイプ（3着／3番人気）
・10月13日（月）
京都
2R フィラーエ（5着／4番人気）
4R シゲルオトヒメ（11着／11番人気）
7R ルクスデイジー（2着／4番人気）
8R エイシンアニーモ（13着／9番人気）
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
9R スマートカイロス（1着／2番人気）
・10月13日（月）
京都
3R アウェイクネス（9着／7番人気）
