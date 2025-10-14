土曜の東京8R・3歳以上1勝クラス（ダ1600m）で、5番人気のタマモカンパネラに騎乗した谷原柚希だったが、ゴール前で一旦先頭に立つも、惜しくもアタマ差の2着に敗れた。同馬とのコンビでは6月の東京でも惜しいクビ差2着があり、相性の良いコンビ。同騎手の初勝利かと思われたが、ゴール寸前でするりとこぼれ落ちてしまった。

【京都9R】古川奈穂＆スマートカイロス、執念のハナ差V！大接戦を制す

土曜京都では古川奈穂がV

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・10月11日（土）

東京

7R オルソビアンコ（9着／8番人気）

・10月12日（日）

東京

9R ギフテッド（7着／7番人気）

・10月13日（月）

京都

4R メイショウマヒロ（12着／12番人気）

7R バシリス（5着／9番人気）

12R セサンパ（13着／13番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・10月11日（土）

京都

1R クイーンズステート（12着／15番人気）

2R テーオールーラー（8着／8番人気）

9R ウイングスオブラヴ（11着／9番人気）

・10月12日（日）

京都

1R ナムラソラン（5着／11番人気）

2R マクローリン（7着／7番人気）

6R ブルームザスマイル（11着／10番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬

・10月11日（土）

東京

2R サトミノアカリ（6着／2番人気）

3R ビップルーク（10着／7番人気）

4R アイアンナックル（6着／7番人気）

5R バディーズライズ（14着／11番人気）

6R トモジャユニベール（10着／9番人気）

・10月12日（日）

東京

4R トリアングルレディ（13着／4番人気）

6R モリノアミーゴ（8着／8番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・10月11日（土）

東京

8R タマモカンパネラ（2着／5番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・10月11日（土）

京都

3R イノリ（6着／5番人気）

6R スマートイデアル（6着／8番人気）

・10月12日（日）

東京

12R ペイシャケイプ（3着／3番人気）

・10月13日（月）

京都

2R フィラーエ（5着／4番人気）

4R シゲルオトヒメ（11着／11番人気）

7R ルクスデイジー（2着／4番人気）

8R エイシンアニーモ（13着／9番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・10月11日（土）

京都

9R スマートカイロス（1着／2番人気）

・10月13日（月）

京都

3R アウェイクネス（9着／7番人気）

