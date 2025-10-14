(奥)2着となったタマモカンパネラと谷原柚希騎手

　土曜の東京8R・3歳以上1勝クラス（ダ1600m）で、5番人気のタマモカンパネラに騎乗した谷原柚希だったが、ゴール前で一旦先頭に立つも、惜しくもアタマ差の2着に敗れた。同馬とのコンビでは6月の東京でも惜しいクビ差2着があり、相性の良いコンビ。同騎手の初勝利かと思われたが、ゴール寸前でするりとこぼれ落ちてしまった。

土曜京都では古川奈穂がV

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
7R　オルソビアンコ（9着／8番人気）

・10月12日（日）
東京
9R　ギフテッド（7着／7番人気）

・10月13日（月）
京都
4R　メイショウマヒロ（12着／12番人気）
7R　バシリス（5着／9番人気）
12R　セサンパ（13着／13番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
1R　クイーンズステート（12着／15番人気）
2R　テーオールーラー（8着／8番人気）
9R　ウイングスオブラヴ（11着／9番人気）

・10月12日（日）
京都
1R　ナムラソラン（5着／11番人気）
2R　マクローリン（7着／7番人気）
6R　ブルームザスマイル（11着／10番人気）

●小林美駒 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
2R　サトミノアカリ（6着／2番人気）
3R　ビップルーク（10着／7番人気）
4R　アイアンナックル（6着／7番人気）
5R　バディーズライズ（14着／11番人気）
6R　トモジャユニベール（10着／9番人気）

・10月12日（日）
東京
4R　トリアングルレディ（13着／4番人気）
6R　モリノアミーゴ（8着／8番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
東京
8R　タマモカンパネラ（2着／5番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
3R　イノリ（6着／5番人気）
6R　スマートイデアル（6着／8番人気）

・10月12日（日）
東京
12R　ペイシャケイプ（3着／3番人気）

・10月13日（月）
京都
2R　フィラーエ（5着／4番人気）
4R　シゲルオトヒメ（11着／11番人気）
7R　ルクスデイジー（2着／4番人気）
8R　エイシンアニーモ（13着／9番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・10月11日（土）
京都
9R　スマートカイロス（1着／2番人気）

・10月13日（月）
京都
3R　アウェイクネス（9着／7番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください