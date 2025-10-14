Green Parksから♡101匹わんちゃん限定アイテム6型登場

Green Parksから、愛され続けるディズニー映画『101匹わんちゃん』の限定コレクションが登場♡ジャガードニットやスウェット、チェック柄トートバッグまで全6型を全国店舗およびECサイトで10月4日(土)より順次発売。子犬たちの愛らしい姿やクルエラの個性まで、日常のコーデにそっと可愛さを添えるアイテムが揃います♪

愛らしい子犬デザインのニット＆スウェット



101匹わんちゃん/ジャガードニット

101匹わんちゃん/バックプリントスウェット

101匹わんちゃん/ポロ衿裏毛スウェット

101匹わんちゃん/プリント裏毛スウェット

ジャガードニット（Red/Black 6,990円）は、ラッキー・ローリー・パッチの3匹が可愛らしく登場♡

バックプリントスウェット（White 4,990円）にはポンゴとパディータ、15匹の子犬たちが描かれています。

ポロ衿裏毛スウェット（Charcoal gray 5,990円）やプリント裏毛スウェット（Oatmeal/Red/Charcoal gray 3,990円）も、日常使いしやすいデザインです。

クルエラ＆チェック柄で個性をプラス



101匹わんちゃん/クルエラオフショルスウェット

101匹わんちゃん/チェック柄トートバッグ

クルエラオフショルスウェット（Gray mix 5,990円）は、毛皮好きの悪女キャラクターをモチーフに♡

赤いチェック柄トートバッグ（Red 2,990円）は、作品の舞台“ロンドン”を思わせるデザインでコーデのアクセントにぴったり。どのアイテムもフリーサイズで、幅広い世代が楽しめます。

日常にディズニーの可愛さをプラス♡



Green Parks Disney Collection『101匹わんちゃん』は10月4日(土)より順次発売、ECサイトは10月9日(木)12時からも購入可能です♪

ジャガードニット6,990円やスウェット3,990円～、チェック柄トート2,990円まで、可愛い子犬たちと一緒に日常コーデを楽しめる限定アイテム。ぜひお気に入りを見つけてください♡