巨人の井上温大投手（２４）が１３日、今季の悔しさをバネに、背水の覚悟で来季の巻き返しを誓った。故障班の練習に参加し、ノースローながらランニングやゴロ捕球などで汗を流した左腕は、２０試合に登板して４勝８敗、防御率３・７０に終わったシーズンを振り返り「自分が試合を壊してしまうことも多かった。あと１個、粘れていれば勝てたというのもあったし、そもそも後半は投げられなかったので全然ダメでした」と猛省した。

期待を感じながら、力を発揮できなかった。昨季８勝を挙げるなどブレイク。今季は初めて開幕ローテ入りを果たしたが、勝ち星が伸びず、９月７日に登録抹消。その後、上半身のコンディション不良で故障班に合流していたが、患部が左肘だったことも判明した。「今年は特にコントロールがよくなかった。キャッチャーの方が配球したところにそもそも投げられていない。それでは勝負にならないので」と制球力不足を痛感。さらに「１回打たれてしまうと止まらないので。そこは強くしないといけない」とメンタル面の弱さも課題に挙げた。

思い返せば、ハングリーな部分が不足していたのかもしれない。「今年はやっぱり先を見ていた。去年は目の前の一試合一試合を、一日一日生き残れるように、と思って投げていた。『あ〜、今日も生き残れた！』ってそのぐらいの気持ちで」と必死に１軍に食らいついていた昨季を回想する。「今年はローテを守ろうとしていた。そうじゃなくてローテを奪う。僕はそもそも手にしている立場じゃないと思ってやらないと」と自身に厳しい言葉をかけた。常に危機感を持ち、来季こそ笑ってシーズンを終える。（水上 智恵）