10月14日（火）の「相席食堂」は、洗練された独自のテクニックで芸能界を渡り歩く芸能人が相席旅に出る「ロケテクニック相席」をお届けする。

©ABCテレビ

「相席食堂にジャストミート！」と、おなじみの決めゼリフで千葉県夷隅郡大多喜町に現れたのは、フリーアナウンサーの福澤朗。日本テレビで実況アナとして人気を博し、「ズームイン 朝!」をはじめとする人気番組を支えた実力派だ。

鉄道マニアとしても知られる福澤は、街のシンボルであり、熱狂的なファンもいる“いすみ鉄道”の大多喜駅へ。幸せを呼ぶといわれる黄色い車両を間近で拝見し、感激する。

©ABCテレビ

よどみないロケに千鳥も“ちょっと待てぃ”ボタンを押す必要なしと思った矢先、福澤のとんでもないクセが炸裂！「とある手法で人を幸せにする」と言いだし、観光案内所で瓦煎餅を食べた自らの咀嚼音を披露する。これに、千鳥がボタンを押しまくる！

©ABCテレビ

日本酒が大好きな福澤は、美味しい日本酒を求めて老舗の酒蔵を訪問。特別にオススメを試飲させてもらうと、「大多喜城 桃色にごり酒」にジャストミート！ すると、桃色にごり酒をさらに楽しむ特別プランを思いつく。

©ABCテレビ

お気に入りの桃色にごり酒を手に山深き里にあるジェラート店に立ち寄ると、ジェラートにお酒をかけるなど、やりたい放題。「上品な（千原）せいじ」と千鳥も呆れ果てる。そんな福澤が考えた、大多喜の観光名所「粟又の滝」で桃色にごり酒を楽しむプランとは…？

この日はほかにも、ずんの飯尾和樹が三重県四日市市へ。誰も傷つけない笑いで次々に街の人たちとほっこり相席！ ロケの手腕に千鳥も脱帽する！

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。14日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。