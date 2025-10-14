イタリアのミラノ、コルティナダンペッツォなど複数エリアで開催される冬季スポーツの祭典、第25回冬季オリンピック競技大会の開幕まであと4か月。日本テレビ系 ミラノ・コルティナオリンピック中継の中継種目が決定！

日本テレビ系では、注目の開会式ハイライトから始まり、北京2022オリンピックで銀メダルを獲得した鍵山優真らが出場する「フィギュアスケート男子フリー」、日本史上初のメダル獲得の期待がかかる「スノーボード男子スロープスタイル決勝」、平昌2018オリンピック・北京2022オリンピックで2つの金メダルを含む7つのメダルを獲得した郄木美帆の最終種目「スピードスケート女子1500m」と、日本のメダル獲得が期待される注目種目を放送。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは、現地時間2月6日（金）から2月22日（日）までの17日間、8競技116種目が開催される。

【日本テレビ系 中継種目と見どころ】

■開会式ハイライト

・放送日時：2月7日（土）8:25-10:25

・見どころ：日本時間2月7日（土）未明〜早朝に行われる開会式を、日本テレビ独自のコメンタリーで、見どころたっぷりのダイジェスト版として放送。芸術と文化の街・ミラノならでは開会式、その魅力を余すところなく詰め込み、これから始まる大会のワクワク感をしっかりお伝えする。

■スピードスケート女子5000m

・放送日時：2月12日（木）24:09-26:30

・見どころ：スピードスケートの本場・ヨーロッパで絶大な人気と強さを誇る長距離種目に挑むのは、郄木美帆が持つ3000m日本記録を更新した堀川桃香・22歳。高校3年生で出場した北京五輪5000mでは自己記録を更新しての10位。4年間の成長でメダル争いへ挑む。

■フィギュアスケート男子フリー

・放送日時：2月14日（土）2:29-7:55

・見どころ：北京オリンピックで個人・団体2つの銀メダルを獲得した鍵山優真。今季フリーの楽曲は荒川静香氏が2006年トリノオリンピックで金メダルを獲得した「トゥーランドット」。“4回転の神”とも言われ絶対的な強さを見せるイリア・マリニン（アメリカ）らを相手に、自身初の金メダルを目指す。

■スノーボード 女子・男子スロープスタイル予選

・放送日時：2月16日（月）17:53-24:35

・見どころ：ワールドカップや世界選手権などで表彰台の常連となり、男女ともに日本勢史上初のメダル獲得の期待がかかるスノーボードスロープスタイル。ジャンプだけでなく、各セクションでのテクニック・完成度や滑走の多様性など総合力が試されるこの種目。長谷川帝勝・萩原大翔・村瀬心椛・岩渕麗楽など、注目選手が多数出場。

■スノーボード 男子スロープスタイル決勝

・放送日時：2月18日（水）20:00-22:54

・見どころ：長谷川帝勝・萩原大翔をはじめ、世界トップレベルのスキルと安定度でスロープスタイル日本勢初のメダル獲得に挑む。ビッグエアでも活躍が期待されるスノーボード競技のクライマックスをお見逃しなく。

■スピードスケート 女子1500m

・放送日時：2月20日（金）24:00-27:00

・見どころ：平昌・北京オリンピック2大会連続で金メダリストとなった郄木美帆が登場。「ミラノ・コルティナオリンピックでの1500m金メダル獲得」を公言して挑む4年間の集大成。これまで1000m、パシュートで2つの金メダルを獲得するも、前回大会は銀メダル獲得に終わり「最も欲しい金メダル」と語る1500m。郄木美帆の今大会最後のレースに注目だ。