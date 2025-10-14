◇フリーライター「菊地選手」発掘企画第2回

23日のドラフト会議での指名が期待される、素質と将来性に秀でた「金の卵」は、数多くいる。フリーライターの菊地選手（43）が全国を駆け回って“発掘”した「隠し玉」を紹介する企画の第2回。独立リーグの日本海・石川に所属する右の大砲候補・大坪梓恩（しおん）外野手（21）ら3選手に注目した。

私はこの選手を「独立リーグ史上最強の怪素材」と呼んでいる。大坪の打撃練習を見てもらえれば、このうたい文句が大げさではないと理解してもらえるだろう。

日本人離れした巨体から放たれた打球は、ほんの一瞬で遠い空へ溶けていく。飛距離だけなら、ドラフトの目玉である立石正広（創価大）を超えるかもしれない。魅惑のロマン型スラッガーなのだ。

その野球人生は、ドラマ性に満ちている。千葉の強豪校を1年秋で中退し、通信制高校へ。1年余りのブランクを経て、社会人クラブ・ヌーベルベースボールクラブで野球を再開。岐阜にある日本プロスポーツ専門学校で2年学び、日本海リーグ・石川に練習生として入団する。ここで岡崎太一監督（元阪神）と出会い、大坪の人生が変わった。

大坪は「苦手なことから逃げなくなった」と振り返る。真摯（しんし）に野球に向き合い、入団2年目の今季はリーグ最多タイの8本塁打を記録した。日本ハムとの交流試合では、試合前の打撃練習で170キロという超人的な打球速度を計測。日本ハムの救援右腕・ザバラの157キロの内角球が手に当たったが「どうしても打ちたい」とファウル判定に異議を唱えることなく打席に立ち続けた。野球エリートにはないハングリー精神が、大坪にはある。高校時代に50メートル走を5秒台で駆け抜けた快足という意外性も持ち合わせる。

現段階でNPB球団から届いた調査書は3球団と控えめだ。もちろん、打撃練習でとてつもなく飛ばすからといって、実戦でも打てる保証などない。それでも、この選手のロマンに懸ける球団はきっと現れると私は信じている。

いずれ近い将来、「大坪梓恩」の名前が世界に知れ渡る。それは夢物語ではない。こんな怪素材を育ててこそ、日本プロ野球の面目躍如というものだろう。

◇大坪 梓恩（おおつぼ・しおん）2004年（平16）2月2日生まれ、千葉県出身の21歳。千葉学芸1年秋に中退し、通信制の屋久島おおぞらを卒業。日本プロスポーツ専門学校を経て、日本海リーグ・石川に練習生として入団。大型スラッガーとしての類いまれな才能が開花し、入団2年目の今季はリーグ最多の8本塁打をマークした。1メートル90、110キロ。右投げ右打ち。

≪シャピロ・マシュー・一郎 153キロ剛腕実在証明！≫たとえ名前は知っていても、実際にマウンド姿を見たことがある人は希少だろう。ネッシー、イエティ、マシュー。もはや「ドラフト界の未確認生物」と言っても過言ではないのが、独立リーグの日本海・富山の最速153キロ右腕シャピロ・マシュー・一郎だ。

高い潜在能力を評価されながら、国学院栃木時代は故障が相次ぎ公式戦わずか3イニングのみ。国学院大では不安定な投球内容があだとなり、リーグ戦3登板に終わった。

高校、大学ともプロ志望届を提出したものの、あえなく指名漏れ。だが、富山では実戦を経験しながら、今や6球団から調査書が届く投手になった。

巨体から放たれる剛速球は、捕手のミットを激しく叩く。課題だった制球も改善しており、NPBスカウトからの評価も急上昇している。それでも「自分は48回の“選択終了”を聞いてきたので」と語る。高3時と大4時、支配下と育成の2回ずつのドラフトで指名されなかった傷は今も癒えていない。

今年こそ名前を呼ばれて、実在することを証明する。それがひそかな野望なのだ。

◇シャピロ マシュー 一郎（しゃぴろ・ましゅー・いちろう）2003年（平15）3月18日生まれ、東京都出身の22歳。国学院栃木では故障が相次ぎ、公式戦登板わずか3イニングのみ。国学院大でもリーグ通算3登板に終わった。今季に富山GRNサンダーバーズに入団すると、15登板で4勝0敗、防御率1.93をマークした。1メートル93、105キロ。右投げ右打ち。

≪国士舘大・山下来球 野心むき出し安打製造機≫東都2部リーグを代表するヒットメーカーの国士舘大・山下は今秋、リーグ通算100安打を達成した。強豪企業チームからの魅力的な誘いもあったが、今は「プロ一本」と退路を断っている。

走攻守に野心をむき出しにするプレースタイルこそ、最大の魅力。アグレッシブな攻守からは「オレを使ってくれ！」という魂の叫びが聞こえてくる。現段階でプロ球団から届いた調査書は2球団ながら、確実にチームに活力をもたらす選手だ。

大阪桐蔭では池田陵真（現オリックス）ら逸材がひしめく外野陣で控えに甘んじた。「大阪桐蔭で底辺を味わったから、今の自分がある」と語る不屈の男。数年後「山下を獲っておいてよかった」と言われる近未来がありありと浮かんでくる。

◇山下 来球（やました・ききゅう）2003年（平15）11月24日生まれ、大阪府出身の21歳。大淀ボーイズでは主軸としてジャイアンツカップ優勝。大阪桐蔭では控え外野手に甘んじた。国士舘大では1年春から活躍し、東都2部で3回のベストナインを受賞。今秋にはリーグ通算100安打を達成した。シュアな打撃と好守が光る。1メートル74、80キロ。左投げ左打ち。

◇菊地選手（きくちせんしゅ）1982年（昭57）生まれ。本名・菊地高弘。雑誌「野球小僧」「野球太郎」の編集部員を経て、15年4月からフリーライターに。ドラフト候補の取材をメインに活動し、ツイッター（現X）上で「大谷翔平」とツイートした最初の人物（10年10月8日）。19年3月出版の著書「下剋上球児 三重県立白山高校、甲子園までのミラクル」は23年放送のTBS日曜劇場「下剋上球児」の原案となった。