¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡Ê35¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¸ø²ñÆ²2¥Ç¥¤¥º¤Î½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÆ±·à¾ì¸ø±é¡£É¬¤º²¿¤«Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤ËÄ©¤ó¤À¡£¡Ö¥É¤Î²»¤¬¤É¤ì¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£2¥«·îÈ¾¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÆÃ·±¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸ÃæÈ×¡¢Âç¹¥¤¤ÊÈøºêË¤Î¡Ö¥ª¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥ê¥È¥ë¡¦¥¬¡¼¥ë¡×¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ï2²ó¤â´Ö°ã¤¨3²óÌÜ¤ÇÀ®¸ù¡£Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡ÖNina¡Ê¥Ë¡¼¥Ê¡Ë¡×¤È¡Ö°ìÉ¤Ïµ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Î2Ëç¤Î¿·¶Ê¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤È¤â¤Ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢2020Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö·ÃÈæ¼÷¡×¤Ê¤É24¶Ê¤òÆÈÆÃ¤Î¤·¤ã¤¬¤ìÀ¼¤Ç²Î¤¤¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¿¿ÅÄ¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¯¤ó¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¤Æ¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤³¤½¤Ï¡Ê½Ð¾ì¤ò¡Ë¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡