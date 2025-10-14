宮崎あおい、夫役の大泉洋に絶賛され照れ笑い「本当に可愛いです」
俳優の宮崎あおい（「崎」は「たつさき」が正式表記）が、都内で開催された21日放送スタートのドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）制作発表に出席。宮崎は夫役を務める大泉から可愛さを褒めちぎられて照れ笑いを見せた。
【写真】宮崎あおい、大泉洋に絶賛され照れ笑い
野木亜希子が脚本を担当している本作は、会社をクビになり人生が詰んだサラリーマン・文太（大泉洋）が、「ちょっとだけエスパー」になって世界を救う姿を描く、完全オリジナルのSFラブロマンス。この日は主演の大泉をはじめ、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子、岡田将生も出席し、司会は弘中綾香アナウンサーが担当していた。
文太の謎多き妻・四季を演じる宮崎は、大泉との夫婦役について「大泉さんは大泉さんそのものなので。文ちゃんは。なので本当に現場の雰囲気もこの感じで楽しく、座長を中心としてやらせていただいております。和気藹々と、皆さん優しくて真面目な素敵な方たちなので、楽しいです」とにっこり。
見どころを聞かれた宮崎は「大泉さんの変顔の中にある、たまに小っちゃくあるかっこいい顔（笑）」と明かして「かっこいい瞬間があるんです。いつもかっこよくいらっしゃるんですけど（笑）。そのかっこいい瞬間がやっぱり見どころだと思います」と語っていた。
同じ質問に大泉は、宮崎の可愛さだと言い「文太にしてみたら、突然夫婦って言われた設定なんで、ドキドキして困っちゃうわけですよ。だけど、四季さんはものすごく堂に入ってるんですよ。本当の旦那だと思って、自然にしているんですよ」とコメント。
文太の目線で撮影された四季のカットがあることを紹介して「そのカットがやばいです！」と絶賛し「よく『かわいい猫だ犬だ』とか言いますけど、やっぱり全然宮崎あおいの方が可愛いです。あれ見てほしい！俺もう、みんなに言ってるもん。『マジでやばいぞ』って」「本当に可愛いです」と褒めちぎっていた。
ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、テレビ朝日系にて10月21日より毎週火曜21時放送。
