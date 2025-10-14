【ロンドン１３日＝大西健太】３４年ぶりの大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）に向け、現地入りした八角理事長（元横綱・北勝海）、大の里（２５）＝二所ノ関＝、豊昇龍（２６）＝立浪＝の両横綱が、報道陣の取材に応じて心境を語った。

外国からの招待を受けて実施される大相撲の海外公演は２００５年の米ラスベガス以来。ロンドンでは９１年以来２度目。会場は前回と同じロイヤル・アルバート・ホールで開催される。３４年前の公演で横綱として優勝した八角理事長は「私が理事長になってから初めての海外公演。非常に感慨深いものがある」と語った。「今はＹｏｕＴｕｂｅなどで配信もあって、目の肥えた海外のファンの方も多い。いい内容で『これが大相撲だ』というものを見せてほしい」と期待を寄せた。

１２日に現地入りした豊昇龍は「相撲以外でも着物を着ていたり、自分たちの文化はなかなかないので、こういう人がいるのだと見せられたら」と力強く話した。ロンドンでの楽しみを問われると、「行きたい場所はたくさんある」と笑顔。大の里は１１日に高級百貨店ハロッズを訪れ、紅茶のお土産などを購入したことを明かした。

◆ロンドン公演今後の予定

▽１４日 協会の観光日（希望力士が参加）

▽１５〜１９日 ロンドン公演

▽２０日 第１陣（大の里ら）出国、第２陣自由時間

▽２１日 第２陣（豊昇龍ら）出国