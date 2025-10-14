◆関西六大学リーグ ▽最終節 京産大７―０大商大（１３日・わかさスタジアム京都）

京産大が２０１８年秋以来、１３季ぶり１３度目の優勝を決めた（２０年春のコロナ禍中止を除く）。逆王手をかけられて迎えた３回戦で、連盟記録をさらに更新する８季連続優勝を目指した大商大を投打で圧倒した。全日程が終了し、２３日のドラフト会議で指名候補に挙がる京産大・田村剛平投手（４年）が最優秀選手賞とベストナインを、ともに初めて獲得した。京産大は、明治神宮大会（１１月１４〜１９日）出場を懸け、関西地区大学選手権（３１日〜１１月３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）に臨む。

エースの登場に球場が沸いた。９回２死、京産大・田村は最後の打者を２球で中飛に仕留めた。「気持ちで投げました。本当にうれしい」。７年ぶりの歓喜の輪で、ＭＶＰ右腕が人差し指を高く突き上げた。

田村が１１日の１回戦で１８２球の完投勝利を挙げ、この日は二宮知也が８回２／３を２安打無失点と快投した。ただ、「田村が投げて勝ってきた。最後は締めてもらいたい」。自身もリーグ最終戦ながら、炭山和輝監督（３８）の交代の打診にうなずいた。「下級生のころは個性が強いところがあったが、最終学年ですごいまとまりを見せた」と指揮官。チーム力で大商大の８連覇を阻止した。

投手陣はリーグ最少の３５失点。投手陣の指導体制に恵まれない中で「長所や足りないものを考えないといけない」と二宮。日本ハム・北山らも取り組んできた伝統のトレーニングで腕を磨き、報徳学園で３番手投手だった田村はエースとして５勝をマーク。京産大で２番手の由上慶もＮＰＢスカウトの目に留まる投手に成長した。

関西地区大学選手権へ、「代表の名に恥じないように。勝ち切って全国に行きたい」と田村。強力投手陣を先頭に、２枚の神宮切符を勝ち取る。（瀬川 楓花）

〇…大商大のプロ注目のサイド右腕・鈴木豪太（４年）は右肩故障のため、今秋は登板なしで終えた。チームは前監督の逮捕などで５月から２か月間、対外試合禁止。全日本大学選手権も出場を辞退した。今秋はエースを欠く中で、最後までＶ争いを演じた。２３日にドラフト会議を控える鈴木豪は「無理であれば、２年間でレベルアップしてプロを目指したい」と吉報を待つ。プロ志望届を提出しなかった蜷川大は、独立リーグ入りを検討している。

◇その他の表彰選手【最優秀防御率賞】川勝郁海（大院大４年＝１・７２）〈１〉【首位打者】山崎晃汰（京産大４年＝４割５分７厘）〈１〉【ベストナイン】▽捕手＝蜷川大（大商大４年）〈１〉▽一塁手＝真鍋慧（大商大２年）〈２〉（指名打者で１度受賞）▽二塁手＝石井悠翔（京産大４年）〈１〉▽三塁手＝山崎晃汰〈１〉▽遊撃手＝空本脩吾（大経大２年）〈１〉、竹内颯平（神院大２年）〈１〉▽外野手＝春山陽登（大商大３年）〈２〉、中山優月（大商大２年）〈１〉、河渕巧（京産大４年）〈５〉（遊撃手と指名打者で１度ずつ、外野手で２度受賞）▽指名打者＝山本敦広（京産大２年）〈１〉【平古場賞（新人賞）】▽投手＝中山優月▽野手＝佐藤瑞祇（神院大２年）、竹内颯平、中山優月、森本一平（大経大２年）、山下颯太（大経大１年）【担当記者クラブ賞】田村剛平〈２〉 ※円内数字は受賞回数