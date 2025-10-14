◆関西学生アメフト ▽第５節 関大１７―１７関学大（１３日・たけびしスタジアム京都）

関大は関学大戦の最終第４クオーター（Ｑ）残り３秒から７点差を追いつき、１７―１７と劇的ドローに持ち込んだ。ＱＢ土居翔和（１年）＝横浜＝からＷＲ藤田晃成（２年）＝高槻＝へのタッチダウン（ＴＤ）パスが決まり、ＴＦＰも成功。無敗をキープした。立命大は２４―１６で神戸大を振り切り唯一の全勝となった。

伝統の“関関戦”で歓声と悲鳴が交錯した。第４Ｑ残り３秒。藤田が相手守備陣を振り切り、土居の１７ヤードのパスをエンドゾーンで好キャッチ。残り０秒でキッカー中井慎之祐（４年）＝関大高＝のＴＦＰが決まって試合が終わると、劇的ドローにベンチもスタンドもお祭り騒ぎだ。この日２ＴＤの藤田は「土居君と目が合ってパスが来ると思った。役割を果たせた。（走路を開いてくれた）ＯＬに感謝したい」と笑顔。ＯＢの和久憲三監督（４０）は「藤田はポテンシャルがある」と勝負強さをたたえた。

藤田は高槻高アメフト部３年時、最後の関西大会で関西学院に大敗。「大学で関学にリベンジする」と目標を掲げ、アメフトに力を注ぐ京大と関大の文学部を受験。京大は「全然届かなかった」と苦笑するが、関大に合格。この日リベンジこそ逃したが、存在感を示した。関西３位までが出場する全日本大学選手権で関学大と再戦する可能性もある。２季ぶりリーグＶと１６季ぶり学生日本一へ、関大が加速した。（田村 龍一）