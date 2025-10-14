１４日（日本時間１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦で先発するドジャース・山本由伸投手（２７）１３日（同１４日）、第１戦前に会見に出席した。

敵地・ブルワーズ戦は、７月７日（同８日）でも先発したが、自己最短の１回持たず３分の２で４安打５失点でＫＯ。当然いやなイメージもあるはずだが「前回はかなりうまくいかなかったですけど、今はまた違うピッチングができると思う。ミルウォーキーの打線はつながりもあって、いいところでホームランが出たり本当にいい打線なのは間違いないけど、なんとしてでも負けるわけにはいかないので、チームが勝てるように全力で投げたいと思います」と気合を入れた。

９月は３登板連続１安打投球を見せるなど、絶好調で月間ＭＶＰにも輝いた右腕も地区シリーズ第３戦のフィリーズ戦では、５回途中６安打３失点でチームを勝利に導けなかった。それでも「前回の試合は、試合の中で明らかにボールだったり、ちょっとボール球が大きく外れたり、色々細かい技術ですけど気になるところがあって、それを試合中に修正できなかった。ここ１週間でしっかり練習したのであした自信を持って投げて行けたらと思います」と胸を張った。

髪色を変えて心機一転したことについては「こんなところで話させて頂く話では全くございませんけど、前回ちょっと明るめにしていたので、なかなか美容院に行けるタイミングがなく、かなり伸びて明るくなっちゃったので、少し暗めにして。質問ありがとうございます。またひとつそういういい流れが変わる機会になればいいかなと思います」と笑い飛ばした山本。今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズ打線に心機一転で挑む。